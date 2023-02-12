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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Uzaktan eğitim' tepkisi! 'Depremzedeleri Antalya'daki İzmir'deki 5 yıldızlı otellerde ağırlayın'

12.02.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da açıklamalarda bulundu. CHP liderinin yanında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul ve Ankara Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da var. Kılıçdaroğlu, 'Bana siyaset yapıyorsun diyorlar ekmeğin fiyatını bile belirleyen siyasettir' dedi. Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitime geçilen üniversiteler ve KYK yurtları ile ilgili de konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Uzaktan eğitim' tepkisi! 'Depremzedeleri Antalya'daki İzmir'deki 5 yıldızlı otellerde ağırlayın'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyük yıkıma yol açan depremin ardından, partisinin Hatay’da düzenlenen MYK Toplantısında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine tepki gösterirken imar affı konusunu hakkında da sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bazı şeyleri açık ve net konuşmak lazım, genel başkan olduktan sonra en fazla kullandığım sözcük liyakattı. 22.5 yıl devlette çalıştım. Liyakat devlet yönetiminde ne kadar önemli olduğunu her gittiğimde söyledim.

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KILIÇDAROĞLU: KURTARILMASI GEREKEN HAYATLAR KURTARILAMADI

Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Önlem alınması gerekirken alınmadı, talimatlar yerine getirilmedi. Devletimiz büyük devletimiz güçlü evet ama o güçlü devletin nefes alması lazım. Bunları bu ortamda dile getirmemize doğru değil diyenler oldu yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir.

İnsanların evlerinde rahat oturmalarını sağlamak siyasetin konusu değil midir? Ev kaçak, depreme dayanıksız üstüne bir de para alıyorsunuz. Yıkılıyor mezar oluyor. Böyle bir yönetim olamaz. Gidin depremde yıkılanlara bakın, kolonlar kesilmiş. Sormak lazım neredeler?

ÜNİVERSİTE TEPKİSİ: 'DEPREMZEDELERİ OTELLERDE AĞIRLAYIN'

Üniversite öğrencilerinden ne istiyorsunuz? Zaten pandemide eğitimden uzak kaldılar. Depremzedelere açıyorsan Antalya'ya bak İzmir'e bak 5 yıldızlı oteller var oraları açın. Depremzedeleri orada ağırlayın.'

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Kemal Kılıçdaroğlu

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