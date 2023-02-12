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Yunan Bakan Dendias Hatay'da! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle zamanlarda belli olur

12.02.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem felaketi sonrası önce Adana'ya daha sonra Hatay'a geldi! Mevlüt Çavuşoğlu ve Niko Dendias Hatay'da basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, 'Hem Dendias'a hem Yunan halkına ve milletine bu zor zamanda yanımızda oldukları için teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

Yunan Bakan Dendias Hatay'da! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle zamanlarda belli olur

Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi. Daha sonra Hatay'a geçen iki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Hem Dendias'a hem Yunan halkına ve milletine bu zor zamanda yanımızda oldukları için teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur. İyi ilişkilerimizi geliştirmek için başka felaketleri beklememiz gerekmiyor."

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YUNAN BAKAN DENİAS: TÜRK HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUM

Çavuşoğlu'nun ardından kısa bir konuşma yapan Dendias da "Dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türk halkına taziyelerimi iletiyorum. Miçotakis hükümeti Türk halkına taziyelerini iletiyor. Çavuşoğlu'na söylediği güzel sözler nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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