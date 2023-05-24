CHP listesinden meclise girmişlerdi... O vekiller parti değiştirir mi? AK Partili isim o soruya yanıt verdi!

Türkiye bir yandan bu pazar günü 2. turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanırken bir yandan da 14 Mayıs'ta tamamlanan milletvekilliği seçiminin sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyor. 14 Mayıs'a gidilen süreçte en çok gündeme gelen konulardan biri de CHP listelerinden aday gösterilen isimlerdi. Seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalar yapan AK Parti Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un o isimlere ilişkin yorumu dikkat çekti. Gelecek Partisi'ndeki toplu istifa açıklamasına da değinen Yavuz ayrıca "Millet İttifakı kesin dağılır!" şeklinde bir çıkışa da imza attı.

'BÜYÜK DEĞİŞİM' MESAJI

"Seçim sonrasında büyük bir değişim olacak" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un Haber Global canlı yayınındaki açıklamaları şöyle:

"Birçok genel başkan değişir. İttifakların tarzı değişir. Hiçbir genel başkan vekil seçilmedi. Partiler geleceği düşünmedi, yarını düşünmediler kendilerini teslim ettiler."

GELECEK SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ: SANDIKTA BİLE OLAMAYACAKLAR

"Dün Gelecek Partisi'nden onlarca kişi ayrıldı. Durdukları yerleri sorguluyorlar. Bu durumda genel başkanların değişmesi de normal. Partilerin durdukları yerler de değişecek. Parlamenter sistemle yatıp kalkan bazı partiler bunu bıraktı. İttifakların tarzı kesinlikle değişecek.

Gelecek seçimlerde o ittifakın içerisindeki bazı partiler sandıkta bile olamayacaklar. Bazı kişilere kimse artık inanmayacak. Anketçilere inanılmayacak. Bazı kişiler inandırıcılığını kaybetti."

"BU KAVGA BAŞLADI BİLE"

"Millet İttifakı kesinlikle dağılır! Bunun dağılmama ihtimali yok. ATA İttifakı da aynı şekilde, bakın dağıldı! Biri Hanya biri Konya diyor. Vesayetçilerle kavga başlar. Şunu iddia ediyorum, bir kısım partiler bir kısım yerler vesayet altına alındı. O zaman bu kavga başlar hatta başladı."

CHP LİSTELERİNDEN GİRMİŞLERDİ! BAŞKA PARTİYE...

Öte yandan CHP'nin diğer partilere verdiği 38 vekil hakkında çok tartışma yaşandı. "Bu sayının yüksek olduğu kamuoyunda konuşuluyor" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Buket Aydın'ın "Bu vekiller yemin sonrası ilerleyen süreçlerde başka partiye geçebilir mi?" sorusuna "Elbette ki geçebilir, onu göreceğiz" dedi.