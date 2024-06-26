HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP, 'Maden Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, 'Maden Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurdu

26.06.2024 13:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, '7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP, 'Maden Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP'li Günaydın, AYM'ye yaptığı başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Günaydın, kanunun 11 Mayıs tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "Arkadaşlarımız hem komisyonda hem de Genel Kurulda; bu yasanın kamu yararına, işçi sağlığına ve çevreye aykırı hükümleri için itirazlarını dile getirdiler. Buna rağmen yine AKP klasiği; Maden Kanunu aynı şekilde çıktı. Şimdi biz bunun 8 maddesini iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Kum, çakıl, kalker, mermer, tuz, karbondioksit gazı, elmas, safir, yakut, beril, zümrüt gibi madenlerin çıkartılması ve işletilmesi için UMREK Kodu'nun zorunluluğunu ortadan kaldıran bir düzenleme yaptılar. Türkiye, madem kazalarının yani maden cinayetlerinin en yoğun yaşandığı ülke. Örneğin Almanya'da son 30 yıldır herhangi bir maden kazası yaşanmamışken, Türkiye'de her yıl onlarca, bazen yüzlerce arkadaşımızı maden kazalarında kaybediyoruz. Herkesin vicdanına seslenerek sormak istiyorum; Türkiye bu alandaki iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerini gevşetmeli mi yoksa daha sıkı hale mi getirmeli?

Bu UMREK Kodu'nun buralarda kullanılmasını, MTA'nın da yapacağı faaliyetlerde UMREK Kodu'nun kullanılmasını ortadan kaldıran düzenleme, maden alanında yeni iş cinayetlerine davetiye çıkartmaktır. Dolayısıyla bunların iptalini istedik. Bir başka hüküm, yenilenebilir enerji üretim santralleri ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi kurulabilmesi için imar planı yetkisini, zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Türkiye'de hem sanayi alanında hem kentleşme alanında bir kirlilik varken imar planı zorunluluğunun bu alanda ortadan kaldırılması Türkiye'nin çevresel açıdan yeni felaketlere sürüklenmesi anlamını taşımaktadır, bunu da iptal istemiyle taşıdık" dedi.

'AYM'YE GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yenilebilir enerji alanındaki yarışmalara ilişkin usul ve esasların sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlendiğini söyleyen Günaydın, "Türkiye'de bu işlerin nasıl ihale yapıldığını hepimiz biliyoruz. Kamu İhale Kanunu'nun 100'den fazla kez değiştirildiğini biliyoruz. Siz eğer bir ölçüt koymadan bu alanı yalnızca ucu açık bir takdir yetkisine dayanarak Enerji Bakanlığı'na devrederseniz, bu kamu yararına kamunun hem maddi hem de çevresel ve insani değerleri aleyhine sonuçlar doğuracaktır; iptalini istedik. Nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta yaptırma ve teminat gösterme yükümlülüğü, işleten yerine taşıyana devredilmiş durumda. Dolayısıyla zarar görenin çok daha düşük bir iktisadi kapasiteye sahip olan taşıyan tarafından tazmin edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Bu aynı zamanda işleteni de yükümlülükten kurtaracak bir düzenlemedir. Türkiye'yi bir nükleer çöplük haline getirme, yurttaşı bunun ile karşı karşıya bırakma hakkı kimsede yoktur. Hep söylüyorlar, eleştiriyorlar ya, 'CHP, Anayasa Mahkemesi'nin önünden ayrılmıyor' diye. AKP böyle yasalar çıkartmaya devam ettikçe bir kamunun yararını, yurttaşın hak yararlarını korumak için bu düzenlemelerin iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne gelmeye devam edeceğiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel yararı ya da çıkarı değil, kamunun yararı için ortaya konulan bir tutum niteliğindedir" diye konuştu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağızAsgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağız
Aman dikkat! Uzmanından denize gireceklere uyarıAman dikkat! Uzmanından denize gireceklere uyarı
Erdoğan CHP ile ittifak tartışmasına son noktayı koyduErdoğan CHP ile ittifak tartışmasına son noktayı koydu
Anahtar Kelimeler:
Maden Gökhan Günaydın CHP aym
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu

SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu

O personel daha serin saatlerde çalışacak!

O personel daha serin saatlerde çalışacak!

Asgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağız

Asgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağız

Lise müdür yardımcısına korkunç infaz!

Lise müdür yardımcısına korkunç infaz!

Babasını mimikler rahatsız etti! "Videoda gariplik var"

Babasını mimikler rahatsız etti! "Videoda gariplik var"

Erdoğan CHP ile ittifak tartışmasına son noktayı koydu

Erdoğan CHP ile ittifak tartışmasına son noktayı koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.