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CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 07:59 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimde Ankara adaylığı için CHP ve İYİ Parti'de Mansur Yavaş ismi konuşulurken, Yavaş'ın son dönemde yaptığı açıklamalar CHP'de yeni bir ismi gündeme getirdi. Kulislerde Yavaş yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ın adının öne çıktığı ifade ediliyor.

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Yerel seçimler öncesinde açıkladığı adaylarıyla ön alan CHP, Ankara ve İstanbul için de ittifak destekli en uygun adayları bulmak için yoğun olarak çalışıyor. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, 2014 seçimlerinde CHP’nin Ankara adayı olan ancak bu sefer İYİ Parti ile ana muhalefetin “rozetsiz” ortak adaylığını isteyen Mansur Yavaş’ın ikinci plana gerilediği, ibrenin Cengiz Topel Yıldırım’a döndüğü parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, görüşme ve sunumlarda fazlaca konuşmuyor ve yoğun olarak dinliyor. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun tamamen başarılı olmak düşüncesine odaklandığını dile getiriyor. Bunu, “Genel Başkan, yerel seçimler için de bir ittifak gerekebileceğini gördüğü için İyi Parti ve Saadet Partisi’ne yönelik ters bir söylemde bulunmadı. Ama İYİ Parti yetkilileri ‘İttifak bitti’ açıklaması yaptı. Gelinen noktada yeniden ittifak için çalışılıyor; bu da öngörüyü ve iyi niyeti ortaya koyuyor” şeklinde dile getiriyorlar.

CHP kurmayları İYİ Parti ile sürdürülen görüşmeler için şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Henüz tespitler yapılıyor. Kağıt üzerinde işe yarayacak gibi görünüyor. Ama uygulamada ne olur orasını kimse bilemez. Bu ittifak herkesin işine yaramalı. Örneğin biz Adana, Mersin gibi bölgelerde yarışarak da kazanabiliriz. İttifak bu bölgeleri garantilememizi sağlarsa İyi Parti’nin de bu bölgelerde bir başarı sağlaması lazım."

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR

Cengiz Topel Yıldırım, 17 Ağustos 1964 tarihinde Ankara‘da doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

28 Mart 2009 tarihinde delegelerin tamamının oyunu alarak Ankaragücü Başkanlığına seçildi. Ankaragücü Kulübünün 39.Başkanı olarak görev yaptı.

30 Ağustos 2009 tarihinde yapılan kongrede başkanlığı Ankara Büyük Şehir Belediye başkanı Melih Gökçek‘in oğlu Ahmet Gökçek’e devreden Cengiz Topel Yıldırım, Gökçek yönetiminin seçildiği kongrenin 2.5 yıl süren yargı sürecinin ardından Yargıtay kararı ile iptal edilmesi ile 24 Ağustos 2011 tarihinde tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Yıldırde yapılan Ankaragücü kongresinde aday olmayarak başkanlığı bıraktı.

Cengiz Topel Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Ankara yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları CHP Mansur Yavaş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Haha MHP mi CHP mi Koltuk Degnegi Belli Degil Zamaninda Melih Gokcek te PARTILER Anlasamadi diye Secimi Almisti Istanbuldada ayni Sekilde TAYYIP ERDOGAN Aradan Siyrilmisti Dusuk bir oyu olmasina ragmen BELEDIYE SEcimlerinde..Zaten Erdogan meclisede CHP Sayesinde girmisti Siirt vekili olarak
topelin seçime girmesine gerek yok. mansur yavaş olsa kazanabilirdi
artı siyaset bırakın bağımsız aday seçimi kazansın
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