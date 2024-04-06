HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. CHP'nin itirazı sonuç vermedi: Hatay'da AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı! 'Şimdi hizmet zamanı'

CHP'nin itirazı sonuç vermedi: Hatay'da AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı! 'Şimdi hizmet zamanı'

06.04.2024 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin adayı olarak Hatay'da seçimlere katılan Mehmet Öntürk, %0.43 oy farkıyla seçimi kazanmıştı. CHP seçim sonuçların itiraz etmiş fakat itirazı reddedilmişti. Öntürk bugün mazbatasını aldı. Kendisini Antakya EXPO'da bekleyen kalabalıkla kucaklaşan Öntürk, artık siyasetin bittiğini ve Hatay'ın şahsi meseleleri olacağını ifade ederek, "Şimdi millete hizmet zamanı" dedi.

CHP'nin itirazı sonuç vermedi: Hatay'da AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı! 'Şimdi hizmet zamanı'

Türkiye çapında 61 milyon seçmenin oy kullandığı 31 Mart yerel seçimleri sonucunda yeni belediye başkanları belli oldu. Sonucu merakla beklenen illerden birisi olan Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk, CHP'nin adayı Lütfü Savaşı 3361 oyla geride bırakarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Öntürk bugün mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla kucaklaştı.

1

"ATALARIMIZ GİBİ BİZİM İÇİN DE HATAY ŞAHSİ MESELEMİZ OLACAK"

31 Mart Yerel Seçimlerinde Hatay’da ipi göğüsleyerek zafer elde eden Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki EXPO alanında bulunan amfi tiyatroda coşkulu kalabalıkla buluştu. Programda vatandaşlara seslenen Başkan Öntürk’e yoğun ilgi olduğu görüldü.

Başkan Öntürk konuşmasında, “Hatay kazandı. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle kucaklıyorum. Bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay’ımız kazandı. Biz de birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek Hatay’ı ayağa kaldıracağız. Asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Karanlık odalarda siyaset yapmayacağız. Bireysel hizmet yapmayacağız. Hatay’ın hizmetkarı olmaya geliyoruz. Bu hizmetleri yaparken Samandağ’a da, Erzin’e de Hassa’ya da Yayladağı’na da 15 ilçeye adaletli ve eşit hizmet yapacağız. Ayrı gayrı demeyeceğiz. Burada çalışan personellerimizle birlikte hep beraber bu şehre hizmet edeceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Atalarımız 1939’da Hatay’ın kurtuluşu için bir oldu, beraber oldu. O gün Tayfur Sökmen başkanlığındaki parlamentoda Alevi, Kürt, Arap, Türk vardı. Hepsinin tek ortak noktası Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi meselem dediği Hatay’dı. Biz de bin yılın afetinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle bu yola çıktık. Hamdolsun Hataylılar da bizle beraber oldu. Oy vermeyen kardeşlerim de var. Biz Hatay’ı 1 milyon 700 bin nüfusuna eşit hizmet yapacağız. Atalarımız gibi bizim için de Hatay şahsi meselemiz olacak. Birazdan belediye çalışanlarımız ile bir toplantı yapacağım” dedi.

3

"1 YIL İÇİNDE HATAY'I AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Hatayspor ile ilgili de açıklama yapan Öntürk, “Hatayspor da inşallah küme düşmeyecek ve Türkiye’nin önemli bir kulübü olacak. Spordan yatırımlara kadar yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz her sözün de sonuna kadar peşinde olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız ve Allah’ın izniyle 1 yıl içinde Hatay’ı ayağa kaldıracağız. Dün 15 ilçenin belediye başkanını aradım. Biz hizmeti herkese eşit yapacağız dedim buraya davet ettim. Artık siyaset bitmiştir, Hatay’ın hizmetkarı olalım dedim. Bizim kapımız her zaman herkese açık. Buradan sonra da valimizi ziyaret edeceğiz. Toplantımızın ardından da çalışmalarımızı bir an önce çalışmalara başlayacağız. Artık bizim için siyaset bitmiştir. Artık bizim için sadece millete hizmet vardır. Burada olup Cumhur İttifakı adına seçilemeyen kardeşlerimiz de var. Defne, Samandağ, Erzin Belediye Başkan adaylarımız sonuna kadar çalıştılar. Biz bir aileyiz. Seçilen ve seçilemeyen, aday olan olamayan herkes için mücadele edeceğiz. Bir söz de muhtarlarımıza veriyorum. Seçilenin de, seçilemeyenin de başımızın üstünde yeri var. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu şehrin birlikteliğini bozmasın. Allah’a emanet olun” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.

4

Başkan Öntürk, konuşmasının ardından milletvekilleri ve Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanlarını da sahneye çağırarak vatandaşları birlikte selamladı.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucunda itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İtiraz tartışmaları sürerken, Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltıŞanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı
Akın akın Muğla'ya geliyorlar! Akın akın Muğla'ya geliyorlar!
Seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldilerSeçimlerin ardından ilk kez bir araya geldiler
Anahtar Kelimeler:
seçim Hatay Mehmet Öntürk CHP ak parti
En Çok Okunan Haberler
Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti

Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti

Sıfır faizli kredi ile yarış başlattılar!

Sıfır faizli kredi ile yarış başlattılar!

Rakibi düşük zam yaptı! Sigaraya indirim geldi

Rakibi düşük zam yaptı! Sigaraya indirim geldi

Akın akın Muğla'ya geliyorlar!

Akın akın Muğla'ya geliyorlar!

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Enkazdan çıkarılan kasalar açıldı! 5 kilo altın, 58 bin dolar...

Enkazdan çıkarılan kasalar açıldı! 5 kilo altın, 58 bin dolar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.