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CHP Parti Sözcüsü Yücel'den kırmızı çizgi vurgusu: 'Bunların dışında her şeyi konuşabiliriz'

29.06.2024 19:29
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Manisa İl Danışma Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, 3 madde sıraladı ve "Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz, her görüşe saygılıyız, her şeyi konuşabiliriz”

CHP Parti Sözcüsü Yücel'den kırmızı çizgi vurgusu: 'Bunların dışında her şeyi konuşabiliriz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Danışma Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

"HER GÖRÜŞE SAYGILIYIZ"

CHP İl Başkanı İlksen Özalper'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, “Bizim üç tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi, kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizim kırmızı çizgimiz. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Vatanımız ve cumhuriyetimizin, o anayasamızın ilk dört maddesinde sayılan kurucu niteliklerin değişmez maddeleri. Ve üçüncüsü bağımsızlığımızın sembolü, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz, her görüşe saygılıyız, her şeyi konuşabiliriz. Demokrasi konuşmak demek tartışmak demek, uzlaşmak demek, ortak akıl üretmek demek. Biliyorsunuz, bir taraftan ülkenin normalleşmesi için birtakım adımlar atıyoruz. Bir taraftan da hem parlamentoda hem de sahada, sokakta en sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Ülke normalleşmeli” dedi.

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"ERKEN SEÇİM HALK İSTEDİĞİ ZAMAN OLACAK"

“Bir erken seçim tartışması yürüyor gidiyor” diyerek konuşmasına devam eden Yücel, “Ben hep şunu söylüyorum; 3 ay önce bir seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanlarını seçtiler. İnsanlar belediye meclis üyelerini seçtiler. Yani yerel yöneticileri seçtiler. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki bir sene sonra önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Genel başkanımız dün noktayı koydu. Bizim milletvekili sayımız ülkeyi erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama iktidar ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse, halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın sorunları, omuzlarındaki yük daha da artarsa işte o zaman bu iktidar erken seçim yapmak zorunda kalır. Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz. Buna kimse direnemez. Erken seçim halk istediği zaman olacak. Biz istiyoruz ki hemen olsun, önümüzdeki hafta olsun. Ama dediğim gibi parlamentodaki çoğunlukla alınması gereken bir karar var” diye konuştu.

Yücel'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
CHP erken seçim
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