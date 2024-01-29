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  4. CHP PM'de kabul edildi! CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu

CHP PM'de kabul edildi! CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 17:05 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken CHP'nin İzmir adayı merak ediliyordu. Bugün CHP PM toplandı. Aday olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı gösterme kararı alındı.

CHP PM'de kabul edildi! CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu

Yerel seçimler için heyecan başladı. Gözler parti ve ittifakların çıkaracağı adaylara çevrildi. CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yerel seçimlerde aday gösterme kararı almıştı. CHP'nin İzmir adayının kim olacağı ile ilgili sorunun cevabı merak ediliyordu.

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İSMAİL SAYMAZ DUYURDU

Farklı farklı isimler konuşulurken gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Saymaz, Özel'in İzmir adaylığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı gösterme kararı aldığını aktardı.

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"1 SAAT ÖNCE GENEL MERKEZDE GÖRÜŞTÜ"

Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a 'İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK’ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi’nde karar bağlayacağız' dedi."

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Cemil Tugay

İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü. Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçildi.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İzmir CHP
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