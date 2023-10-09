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  4. CHP'ye geri dönüş kapıları kapanınca... Tanju Özcan’ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı! Açıklama geldi

CHP'ye geri dönüş kapıları kapanınca... Tanju Özcan’ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı! Açıklama geldi

09.10.2023 16:39 | Son Güncelleme:
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP'den ihracının iptali için açtığı davada nihai karar verildi. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşmiş oldu. Özcan’ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı’ndaki fotoğrafının duvardan indirilerek çöpe atıldığı görüntüler gündem oldu. Görüntülere ilişkin CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç açıklama yaptı.

CHP'ye geri dönüş kapıları kapanınca... Tanju Özcan’ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı! Açıklama geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti.

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CHP BOLU İL BAŞKANLIĞI'NDAKİ FOTOĞRAFININ DUVARDAN İNDİRİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Partiye geri dönüş kapıları kapanan Tanju Özcan’ın CHP Bolu İl Başkanlığı’ndaki fotoğrafının da duvardan indirildiği anlara ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler dikkat çekti.

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FOTOĞRAFI ÇÖPE ATTI

Görüntülerde; Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, duvardan indirdiği fotoğrafı parti binası önündeki çöpe attı.

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AÇIKLAMA GELDİ! "İL BAŞKANIMIZ BU KONUDA GEREKLİ YAPTIRIMI YAPACAKTIR"

Konuya ilişkin CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, açıklama yaptı.

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "Bugün sosyal medyada belediye meclis üyelerimizden birinin yapmış olduğu paylaşımdaki video, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı İsmail Hakkı Candemir döneminde çekilmiş olup, ben ve yönetimim olarak kesinlikle böyle bir hareketi kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Partimizin her kademesinde görev almış, partimizden 4 dönem milletvekilliği ve 1 dönem de belediye başkanı olarak seçilmiş olan Tanju Özcan, şu an partimizde olmasa da yıllarca emek vermiş isimlerden birisidir. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki çöpe atılan fotoğrafta Tanju Özcan’ın fotoğrafının yanında partimizin logosu yer almaktadır. Partimizin logosunun bulunduğu bir görselin çöpe atılması kabul edilemez ve kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu bir disiplin suçudur. İl Başkanımız Sayın Ersan Türkoğlu bu konuda gerekli yaptırımı yapacaktır" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP

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