Tanju Özcan için nihai karar verildi: CHP'den ihracı kesinleşti! "Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler"

Seçimlerden sonra CHP'den ihraç edilmesinin ardından Tanju Özcan, kararın iptali için harekete geçerek dava açmıştı. Bugün ise Özcan'ın partiden ihraç kararı kesinleşti. Özcan, CHP'ye dönse de dönmese de yerel seçimlerde belediye başkanı olmak istediğini açıklamıştı.

İhraç kararıyla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Özcan, sert sözler kullandı. Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti.10 Aralıkçılar,Sorosçular,FETÖ cüler, HDP’li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler."