HABER

CHP'li Gürer'den ayçiçeği ithalatına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken neden Çin'den ithaline gerek duyuluyor?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken neden Çin'den ithaline gerek duyuluyor?" diye sordu.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ithalatın, üretilen ürünün maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Bölge ziyaretlerinde acı bir tablo ile karşılaştığını ifade eden Gürer, ithal edilen çerezlik ayçiçeğinin, yerli ürünün iki katı fiyatla satıldığını ileri sürdü.

Bu durumun anlaşılabilir olmadığını belirten Gürer, "Tarım ve Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın, Çin'den ithal edilen çerezlik ayçiçeğinin tezgahta satılan fahiş fiyatından haberleri var mı? İthalatı gerçekleştiren kimler, buradan kimler para kazanıyor? Yerli üreticinin ürettiği ürün değer bulmazken, neden ithal ürünün piyasada iki kat fiyatla satılmasının önü açılıyor?" diye sordu.

Ömer Fethi Gürer, ayçiçeğinin uzun yıllardır kuruyemiş sektörünün lokomotif ürünü olduğunu, özellikle pancara uygulanan kota sonrasında Kayseri, Yeşilhisar, Aksaray, Elbistan, Denizli'deki çiftçi için verimli bir ürüne dönüştüğünü söyledi.

2017 yılında 164 bin ton rekolteye ulaşan çerezlik ayçiçeğinin 22 bin tonunun ihraç edildiğini, ayçiçeğinin verimli bir ürüne dönüşmesiyle de işleme tesislerinin kurulduğunu anlatan Gürer, Çin'den ithal edilen ayçiçeğinin piyasaya hakim olmasıyla söz konusu tesislerin kapılarına kilit vurulduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl üretilen çerezlik ayçiçeğinin 2 ila 3.5 lira arasında üreticiden çıktığını, 10 liradan tüketiciye sunulduğunu ifade eden Gürer, şöyle konuştu:

"Çin'den getirilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı ise 20 lira. Türkiye'de üretilen ayçiçeği tüketici tarafından benimsenmiyorsa tohum konusunda çiftçiye eğitim verilebilir. Mevcut şartlarda üretici yeni dönemde ayçiçeği ekmeyeceğini belirtiyor. Bu da yeni bir daralmayı beraberinde getirecektir. 2015 yılında 1 milyon 163 bin 224 dekar alanda ekim yapılırken 2017 yılında bu alan 982 bin 241 dekara gerilmiştir. Çin'den gelen ayçiçeği nedeniyle tüccar yerli ürün alımı yapmadı ve çiftçi depolama alanı bulunmayan ürünü küflenme riskine karşı verilen fiyattan satmak durumunda kaldı. Mağduriyet büyük. Ticaret Bakanımız, 'fahiş fiyatla satılan ürünlerin peşine düştüm' diyordu. Ayçiçeği konusunda ne yaptığını merak ediyorum. Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken Çin'den ithaline neden gerek duyuluyor? Buradaki büyük vurgunu kimler vuruyor?"

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...
Anahtar Kelimeler:
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer çerezlik ayçiçeği çin TBMM

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.