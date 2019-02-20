CHP'li Gürer'den ayçiçeği ithalatına tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken neden Çin'den ithaline gerek duyuluyor?" diye sordu.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ithalatın, üretilen ürünün maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Bölge ziyaretlerinde acı bir tablo ile karşılaştığını ifade eden Gürer, ithal edilen çerezlik ayçiçeğinin, yerli ürünün iki katı fiyatla satıldığını ileri sürdü.

Bu durumun anlaşılabilir olmadığını belirten Gürer, "Tarım ve Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın, Çin'den ithal edilen çerezlik ayçiçeğinin tezgahta satılan fahiş fiyatından haberleri var mı? İthalatı gerçekleştiren kimler, buradan kimler para kazanıyor? Yerli üreticinin ürettiği ürün değer bulmazken, neden ithal ürünün piyasada iki kat fiyatla satılmasının önü açılıyor?" diye sordu.

Ömer Fethi Gürer, ayçiçeğinin uzun yıllardır kuruyemiş sektörünün lokomotif ürünü olduğunu, özellikle pancara uygulanan kota sonrasında Kayseri, Yeşilhisar, Aksaray, Elbistan, Denizli'deki çiftçi için verimli bir ürüne dönüştüğünü söyledi.