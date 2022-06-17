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Cilde olan faydaları saymakla bitmiyor! Evde kolayca yapacağınız C vitamini maskeleri

17.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için oldukça önem taşıyor. Cilt bakımında kullanılan serumlar ve vitaminler cildin çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Özellikle son yıllarda C vitamininin cilde olan faydaları belirtiliyor. Evde kendi C vitamini maskenizi ve serumunuzu yapabilirsiniz.

Cilde olan faydaları saymakla bitmiyor! Evde kolayca yapacağınız C vitamini maskeleri

Daha sağlıklı ve parlak bir cilt için cilt bakımına ve yenilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Düzenli bir şekilde cilt temizliği yapmak ve cilt bakımında kullanılan maskelere dikkat etmek cildin güzelliğini tamamen etkiliyor. C vitaminin sağlığa ve cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini maskelerini ve serumlarını dışarıdan almak yerine evde tamamen doğal bir şekilde yapabilirsiniz.

C VİTAMİNİ FAYDALARI

  • Cilt tonunu eşitler
  • Cilt lekelerini geçirir
  • İnce çizgileri giderir
  • Yaşlanma belirtilerini azaltır
  • Cildi pürüzsüzleştirir
  • Gözenek görünümünü azaltır
  • Akneleri geçirir

C VİTAMİNİ İÇEREN MASKELER

BAL VE LİMON

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Özellikle sivilceye yatkın ciltler için limon temizleyici özelliğe sahiptir. Bakterilerin ve aknelerin oluşumunu yok etmeye yardımcı olabilir. Cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Cilt tonunu eşitler. Güneş lekesi ve akne izlerinin görünümünü azaltır.

Malzemeler

  • 1/2 limon
  • 2 tatlı kaşığı bal

Yapılışı
½ limon suyunu temiz bir kabın içerisine koyun. 2 tatlı kaşığı balı içine ilave edin. Temiz cildinize bu maskeyi uygulayın. Ortalama 20 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından soğuk su ile cildinizi temizleyin.

AVOKADO VE KAYISI

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Avokado yüksek C vitamini içermektedir. Avokadonun faydalarına katkı olarak kayısı da eklendiğinde cilt çok daha pürüzsüz hale gelmektedir. Bu maske cildi parlatır ve pürüzlerini giderir. Cildi besler.

Malzemeler

  • ½ olgun avokado
  • ½ kayısı

Yapılışı

Yarım avokado ve kayısıyı ayrı ayrı bir çatal ya da kaşığın tersi yardımıyla püre haline gelene kadar ezin. Daha sonra iki meyve püresini macun kıvamına gelene kadar bir kapta karıştırın. Cildinizin beslenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız 30 dakika kadar yüzünüze uygulayın ya da bu maskeyi gece maskesi olarak kullanın ve 1 gece boyunca yüzünüzde bekletin. Ardından cildinizi ılık suyla güzelce durulayın.

DOĞAL C VİTAMİNİ SERUMU

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C vitamini serumu kırışıklıklara ve ince çizgilere çok iyi gelmektedir. Cilde düzenli olarak uygulanan bu serum cilt tonunu eşitleyerek sağlıklı bir parlaklık sağlar. Bu serumun ana maddesi olan C vitamini tozunu alırken dikkatli olun. Suda eriyen C vitamini haplarını kullanmayın. Güvendiğiniz bir doğal ürün veya kozmetik markasından almayı tercih edin. Mutlaka çok az miktarda kullanın.

Malzemeler

  • ½ çay kaşığı C Vitamini tozu
  • 1 su bardağı kaynatılmış soğutulmuş içme suyu
  • 1 çay kaşığı bitkisel gliserin
  • 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
  • 1 ampul E vitamini veya 1 çay kaşığı E vitamini yağı

Yapılışı

Orta boy bir şişeye, örneğin seyahat boyu satılan boş sprey veya losyon şişesine önce su ve C vitamini tozunu koyup, toz iyice çözülene kadar çalkalayın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin. Yatmadan evvel temizlediğiniz cildinize, her defasında şişeyi yeniden çalkalayıp, malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayarak sürün. Sprey şeklinde sıkabileceğiniz gibi bir pamuk yardımıyla da cildinize yayabilirsiniz. Bu serum, özellikle olgun ciltlerde olumlu sonuçlar veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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