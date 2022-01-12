Cildiniz ve yüzünüzün kış aylarında tahriş olmaması için en iyi yüz nemlendirici çeşitleri

Sağlıklı bir cilt için iyi bir cilt bakımı rutini oluşturmak gerekir. Cilt bakımının en önemli aşaması ise nemlendirme adımı. Özellikle soğuğun da etkisiyle cildin nemini kaybetmeye daha da meyilli olduğu kış aylarında cildinizi tahriş olmaktan korumak için iyi bir yüz nemlendiricisinden yardım alabilirsiniz. "Yüz nemlendirici ne işe yarar?" diyorsanız kısaca cildi ideal nem seviyesine ulaştırıp esnekliğini koruyarak nemli ve yumuşak bir dokuya sahip olmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. "Yüze hangi nemlendirici sürülmeli" sorusu aklınızı kurcalıyorsa cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizi öneririz. Cildine iyi bakmak, onu kuruluk ve soğuk havadan kaynaklanabilecek olası tahrişlerden korumak isteyenler için yüz için nemlendirici önerilerini inceledik.

1. Çok kuru bir cildiniz varsa

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kuru veya çok kuru bir cilt tipine sahipseniz ve kış aylarında cildinizin nem dengesini koruyacak, olası tahrişlerin önüne geçecek bir nemlendirici arıyorsanız cilt tipiniz için en iyi nemlendirici olarak nitelendirebileceğimiz Cerave markasının bu kremine bakabilirsiniz. Dermatologlar tarafından geliştirilen nemlendiricinin formülü, cilt için gerekli 3 temel seramid ve hyalüronik asit içerir. Cildi nemlendirmesinin yanı sıra koruyucu bariyerinin de onarılmasına yardımcı olan krem, çok fazlı yapıya sahip kontrollü salınım teknolojisi sayesinde aktif bileşenlerin uzun süre cilt üzerinde kalmasını sağlayarak nemlendirme etkisini gün boyu sürdürür. Ayrıca nemlendiriciyi vücudunuzu nemlendirmek için de kullanabileceğinizi hatırlatalım.

Cerave markasının yağlı his bırakmayan nemlendiricisini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Hassas ciltleri nemlendirirken yatıştıran bir krem

Çok hassas bir cildiniz varsa, cildinizde oluşan kuruluk ve kızarıklıkları yatıştıracak iyi bir yüz nemlendirici arıyorsanız La Roche-Posay markasının Toleriane Sensitive Nemlendirici'si sizin için harika bir çözüm olabilir. Markanın özellikle kış aylarında hassasiyeti artan cildinizin kuruluk ve kızarıklıklarını yatıştırırken bakımını da üstlenecek olan kremini hem sabah hem akşam yüz ve boyun bölgesine uygulayabilirsiniz. Üstelik ürün, bebeklerde kullanıma da uygun.

La Roche-Posay markasının batma, gerginlik ve karıncalanmaya iyi gelen ve komedojenik olmayan nemlendirici kremini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

3. Yağlı his bırakmayan bir nemlendirici

Kış aylarında cildinizin nem dengesini koruyacak ancak bunu yaparken yağlı his bırakmayacak bir nemlendirici arıyorsanız cilt bakımı kategorisinin sık tercih edilen markalarından biri olan Sebamed'in nemlendirici günlük bakım kremini tercih edebilirsiniz. İçeriğindeki E vitamini ile cildin nem dengesini korurken yumuşamasına yardımcı olur. PH 5.5 değeri ile de cildin doğal koruyucu tabakasını sağlıklı tutar. Hızlı bir şekilde emilen nemlendirici, uygulama sonrası yağlı bir his bırakmaz.

Sebamed markasının günlük kullanıma uygun olan nemlendirici kremini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Cildinizi neme doyurun

Cildinizi neme doyuracak, soğuk havadan kaynaklanabilecek tahrişlerin önüne geçecek en iyi yüz kremi alternatifi isterseniz cilt bakımı kategorisinin sevilen markası Clinique'in Moisture Surge isimli nemlendiricisini tercih edebilirsiniz. Yağsız jel formülüyle tüm cilt tiplerinin nem ihtiyacını karşılamak üzere üretilen kremin formülünde aloe vera özleri ve hyalüronik asit yer alır. Cildin 10 kat derinine inebilen krem, 100 saate kadar kalıcı nem sağlar. Ayrıca bu çift etkili nemlendirici, yeni teknolojisi sayesinde cildin kendi nem kaynaklarını sürekli olarak yenilemesine ve nemi hapsetmesine yardımcı olur.

Clinique markasının cildin sağlıklı ve ışıltılı görünmesini sağlayan nemlendiricisini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Mat ve yorgun görünümlü ciltleri canlandıran krem

Mat ve yorgun görünümlü bir cildiniz varsa Origins markasının Ginzing Oil-Free Energy-Boosting Gel Moisturizer isimli kremi tam size göre bir alternatif olabilir. Markanın yağ ve silikon içermeyen formülüyle canlı bir görünüm sağlayan nemlendiricisi, kısa sürede daha taze ve ışıltılı bir bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Formülündeki Hydra-Hug Teknolojisi sayesinde cildin nemi hapsetmesine yardımcı olarak daha uzun süre nemli ve sağlıklı görünmesine destek olur.

Vegan kullanıma uygun olan Origins markasının çok sevilen nemlendirici kremini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Yumuşak ve kadifemsi bir cilt için

Kuru cildinizi gün boyu nemlendirecek, kadifemsi ve yumuşak bir his oluşturacak en iyi yüz kremi önerilerinden biri de cilt bakımı ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Darphin markasının Hydraskin Rich All Day Skin Hydrating Cream isimli nemlendiricisi olabilir. Etkili nemlendirme sağlayan krem, cildinize parlak ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. %80 doğal içeriklerden oluşan nemlendirici, cildin kuruluğunu anında giderip rahatlamasını sağlar. Ayrıca cildi nemlendirirken koruyucu bariyerinin güçlenmesine de yardımcı olur.

Darphin markasının makyajın taze kalmasına da yardımcı olan nemlendirici kremini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

7. Atopik ciltler için biçilmiş kaftan

Hem kuru hem hassas bir cilt tipine sahipseniz cilt bakımı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Bioderma'nın hassas, alerjik ve atopik ciltler için özel olarak ürettiği bu nemlendiricisi sizin için uygun bir seçenek olabilir. Krem cildi yatıştırırken tahrişe yol açan alerjenlerin de cilde girişini engeller. Yüksek oranda gliserin kompleksi içeren krem, cildi derinlemesine nemlendirir. En büyük avantajlarından biri ise yüzün yanı sıra vücudun tüm bölgelerine de uygulanabiliyor olması.

Bioderma'nın parfüm içermeyen ve bebeklerde de kullanılabilen nemlendirici kremini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Matlaştırıcı etkisi olan bir krem

Yağlı bir cilt tipine sahipseniz Estée Lauder markasının Daywear Matte isimli günlük nemlendiricisine mutlaka göz atmanızı öneririz. İçeriğindeki salatalık özleriyle ferahlatıcı ve gün boyu nemlendirici etkiye sahip olan krem, 10 saate kadar ciltteki yağın kontrol edilmesine yardımcı olur. Uzun süreli kullanımda gözenek görünümünü de azaltan nemlendirici, cildi ilk yaşlanma belirtilerine karşı korur. Mis gibi salatalık kokusuyla gün boyu ferah hissettirir ve cildi canlanmasına yardım eder.

Günlük bakımınızın vazgeçilmezi olmaya aday Estée Lauder Daywear Matte Nemlendirici'yi detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Aloe Vera'nın mucizevi etkisi

Kış aylarında cildinizin nem oranını ideal seviyeye getirecek, uzun süreli nemlendiren bir alternatif arıyorsanız Garnier markasının jel formundaki günlük nemlendiricisini tercih edebilirsiniz. Tüm cilt tiplerinin gönül rahatlığıyla kullanabileceği nemlendirici, jel yapısı sayesinde ciltte yağlı bir his bırakmaz. Pürüzsüz ve yatışmış bir cilt görünümü sağlayan krem, 48 saate kadar nemlendirme sağlar. "Yüze nemlendirici ne zaman sürülmeli?" diyorsanız nemlendiriciyi sabah ve akşam olmak üzere temiz cilde günde iki kere uygulayabilirsiniz.

Garnier markasının cildi rahatlatan nemlendiricisini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Normal ciltler için hafif bir krem

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Normal bir cilt tipine sahipseniz ve soğuk kış aylarında cildinizin nem dengesini sağlayacak, olası tahrişlerden koruyacak iyi bir krem arayışınız varsa Neutrogena markasının Hydro Boost serisinin jel formundaki nemlendiricisini mutlaka denemelisiniz. En iyi yüz nemlendirici önerilerinden biri olan ürün, gün boyu nemlendirme özelliğine sahip. Krem, formülünde yer alan ve kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilen hyalüronik asit bileşeni sayesinde nemi yoğun bir şekilde cildinize hapseder. Gel Matrix yapısı sayesinde depoladığı nemi gün boyu ihtiyaç duydukça cildinize geri verir. Yağsız formdaki nemlendirici, normal ve kuru ciltler için son derece yeterli bir nemlendirme sağlar.

Neutrogena markasının gözenekleri tıkamayan ve parfüm içeren nemlendiricisini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

