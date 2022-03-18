Cildinizi doğal olarak nemlendirecek hyalüronik asit ürünleri ve kullanıcı yorumları

Hyalüronik asit her ne kadar ciltte doğal olarak bulunsa da yaş ilerledikçe azalıyor. Sonucunda ise dolgunluğunu ve elastikiyetini kaybetmiş cansız bir cilt karşımıza çıkıyor. Bunun önüne geçmek için hyalüronik asit içeren ürünlerden yardım alabilirsiniz. Dolgunlaştırıcı özelliğiyle dikkat çeken La Roche-Posay Hyalu B5'in kullanıcı yorumlarını, tüm özelliklerini ve faydalarını inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum'un özellikleri

Dolgun bir cildin olmazsa olmazı hyalüronik asit, La Roche-Posay B5 Serum ile karşımıza çıkıyor. İki çeşit hyalüronik asit, vitamin B5 ve madecassoside içeriğiyle çok güçlü bir formülü bulunuyor. Üstelik ürün paraben de içermiyor. Cam ve damlalıklı şişedeki serum, 30 ml boyutunda. Konsantrasyonu yoğun olduğu için 2 damla ürün bile tüm yüze yetiyor. Bu sayede uzun süreli kullanıma imkân tanıyor. Serumun temel özelliği, dolgun bir cilt sağlayıp kırışık görünümü azaltması. Cilde canlı ve ferah bir görünüm veren ürün, hassas ciltler de dahil tüm cilt tipleri için uygun. Komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamıyor. Hipoalerjenik ürün, ciltte herhangi bir tahriş oluşturmuyor. Hasarlı ve tahriş olmuş ciltlerde kullanılması ise önerilmiyor. La Roche-Posay Hyalu B5 Serum'u kullanan kişilerle yapılan test sonucunda 26 gün kullanımda deneyenlerin %71'inde kırışıklık görünümünde azalma olduğu görülmüş. 4 hafta sonunda ise deneyenlerin %69'u ciltlerinin daha canlı göründüğünü belirtmiş.

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum'un faydaları

Hyalüronik asit, vücutta doğal olarak bulunan bir şeker molekülü. Temel özelliği ise kendi ağırlığının 1000 katına kadar su tutması. Hyalüronik asit seviyesi, yaşın artmasıyla azalıyor. Sonucunda ise cilt parlaklığını, elastikiyetini ve dolgunluğunu kaybediyor, yorgunluk belirtileri artıyor. Bu etkiyi önlemek için hyalüronik asit tablet kullananların yanı sıra serum ve maske gibi farklı ürün çeşitlerinden yararlananlar da bulunuyor. La Roche-Posay Hyalu B5 Serum da tam bu noktada devreye giriyor. Ürün, yoğun etkili içeriğiyle cildin nem bariyerini yeniliyor, dolgunlaştırıcı ve onarıcı bir etki sağlıyor. Serumun içeriğindeki çift moleküllü saf hyalüronik asit dolgun görünümü ve cildin su tutmasını sağlarken B5 vitamini ise onarıcı özelliğiyle bu etkiyi arttırıyor. Aynı zamanda cilt bariyerini de onarıyor. Güçlü bir cilt bariyeri olduğunda da cilt, leke ve kızarıklık gibi problemlere karşı daha dayanıklı hâle geliyor. Ürün kırışıklık ve ince çizgilerin görünümünü azaltıp cildi sıkılaştırıyor. Esnekliğini kaybetmiş, yorgun bir cilde sahipseniz ürüne bir şans vermelisiniz. Serumun bin kat daha fazla su tutma özelliği olduğu için sonrasında uygulayacağınız nemlendiricinin etkisi de kat kat artacak. Böylece daha nemli, dolgun ve güçlü bir cildin tadını çıkarabilirsiniz.

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum'u kullananların yorumları

La Roche-Posay hyalüronik asit kullananların genel değerlendirilmesine bakıldığında yüksek puanı dikkat çekiyor. Kullananlar çoğunlukla ürünün ciltlerinde bıraktığı etkiyi sevmiş. Kullanıcıların en memnun kaldığı etki, yoğun nemlendirmesi. Özellikle kuru ciltli kişiler bu etkiden çok memnun olduğunu belirtiyor. Sık gözlenen diğer etkileri ise cilt tonunu eşitlemesi ve aydınlık bir görünüm sunması. Kullanıcıların etkisinden emin olamadıkları özellik ise kırışıklıkları yok etmiyor oluşu. Bazı kişiler bu etkiyi gözlemlerken bazıları bekledikleri performansı göremediklerini belirtiyor. Seruma olumsuz yorum yapan kullanıcılar ise ürünün beklentileri karşılamadığını düşünüyor. Ürünün kokusunun fazla parfümlü olduğunu söyleyenler kadar güzel olduğunu düşünenler de var. Hyalüronik asit serum kullananlar ama beğenmeyenler, mucizevi bir etki göremediklerini vurgulamışlar. Ancak olumsuz yorumlara rağmen olumlu yorumların daha fazla olduğunu görüyoruz. Ayrıca yorum yapanların çoğu, ikinci şişeyi aldıklarını ya da alacaklarını belirtiyor.

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum'a benzer ürünler

1. Institut Esthederm Intensive Hyaluronik Serum

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hyalüronik asit bu sefer Instiut Esthederm Istensive Serum ile karşımıza çıkıyor. Ürün yoğun nemsizlik, ince çizgiler ve kırışıklık görünümüne karşı cildi nemlendirmeyi hedefliyor. İnce çizgileri azaltırken cildin gençlik ışıltısına kavuşmasına da yardımcı oluyor. Nemsiz, kuru bir cildiniz varsa serumla cildinizin rahatlamasını ve nem depolamasını sağlayabilirsiniz. Sabah akşam 2-3 damla yüz ve boyun bölgenize uygulayıp ardından nemlendirici sürebilirsiniz.

2. Herbaderm Superserum Hyalüronik 3D

Kullanıcılardan olumlu yorum alan bir başka ürün, Herbaderm Superserum. Ürün, farklı molekül ağırlıklarına sahip hyalüronik asit formlarını bir arada içeriyor. Cildin su tutma kapasitesini arttırarak yoğun nemlendirme etkisi sağlıyor. Faydaları ise kırışıklıkları azaltması, cildin elastikiyetini arttırması ve dolgun bir görünüm sağlaması. %98 oranında doğal içeriğe sahip serumu sabah ve akşam cildinize uygulayın. Cilt ürünü emdikten sonra nemlendiriciyle destekleyin.

3. Vichy Mineral 89 Hyalüronik Asit İçeren Günlük Nemlendirici

Doğal kaynaklı hyalüronik asidin ve %89 oranında Vichy mineralli volkanik suyun birleşmesiyle ortaya çıkan Vichy Mineral 89, cildinizin günlük nem ihtiyacını karşılıyor. Bunu yaparken aynı zaman cildinizi de güçlendiriyor. Hava kirliliği ve stres gibi çevresel faktörlere karşı cildin daha dayanıklı olmasını sağlamakta da oldukça etkili. İlk kullanımdan itibaren etkisini gösteren ürünü hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

4. Garnier Taze Karışım Hyalüronik Kağıt Yüz Maskesi

Cildin neme doymasını sağlayan bir başka ürün çeşidi ise hyalüronik asit içeren kâğıt maskeler. Garnier maskeyi kullanmak için içindeki losyonu etkinleştirmeniz gerekiyor. Maske karıştırıldığında jel formda elastik bir dokuya dönüşüp cildi mükemmel şekilde kaplıyor. Hyalüronik asit maskesi kullananlar, ciltlerindeki yoğun canlılığı anında fark ediyor. Ürünü uyguladıktan 15 dakika sonra cildiniz pürüzsüzleşiyor ve ihtiyaç duyduğu nemi geri kazanıyor.

5. The Purest Solutions Hyalüronik Asit %2 B5 Serum

%2 oranında hyalüronik asidin B5 vitaminiyle birleşmesiyle karşımıza The Purest Solutions Serum çıkıyor. Cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını ve korunmasını hedefleyen ürün, ışıltılı, yumuşak bir cilt görünümü vadediyor. Yaşlanma karşıtı bakıma gerek duyan, kuru ve nem ihtiyacı olan tüm cilt tiplerinin kullanımı için uygun. Ürün birkaç damla, gündüz ve gece kullanılabiliyor.

6. Garnier Hyalüronik Aloe Serum

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yüksek konsantrasyona sahip Garnier Hyalüronik Aloe Serum, %3 oranında gliserin, hyalüronik asit ve aloe vera içeriyor. Yoğun formülü, tek kullanımla daha pürüzsüz, yumuşak ve sıkı görünen bir cilt görünümü sunuyor. Aloe veranın ferah hissi ve yüksek nemlendirici etkisiyle cilt neme doyuyor, rahatlıyor. Kullanımı için serum damlalığının aldığı kadar ürünü temiz yüzünüze ve göz çevrenize nazikçe yayarak uygulamak yeterli oluyor.

7. Mizon Nemlendirici Hyalüronik Asit 100 Serum

Kullanıcılar tarafından çokça sevilen bir başka ürün ise Mizon Hyalüronik Asit 100 Serum. Cildin nem ihtiyacını desteklemek için tasarlanan serum, cilt tarafından kolayca emiliyor ve etkisini anında gösteriyor. Cilt kuruluğuna karşı âdeta bir nem bombası işlevi gören ürün, cilt elastikiyetinin korunmasına da yardımcı oluyor. İçeriğindeki adenosin ile ince çizgi ve kırışıklıklarla savaşıyor. Böylece cilt üzerinde anti aging etki sağlıyor.