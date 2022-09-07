Cildinizin kendini bulmasına yardımcı olacak en kullanışlı Aloe vera cilt bakım ürünleri

Yeterli miktarda su içmemek, olumsuz hava koşulları, stres ve yanlış beslenme gibi birçok faktör nedeniyle cildimiz yıpranır ve zamanla esnekliğini kaybeder. Doğru uygulamalarla nemlendirilmiş bir cilt ise kendisini onarır ve yeniler. Aloe vera; birçok vitamin, mineral, aminoasit, antioksidan ve enzimler içerdiği için eski çağlardan beri geleneksel tedavide kullanılıyor. Cildinizin ihtiyaç duyduğu ve günlük bakımınızın vazgeçilmezleri arasında yer alacak Aloe vera cilt bakım ürün alternatiflerini sizler için listeledik. Haydi, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Derinlemesine temizlik: Neutrogena Parlama Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

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İlk önerimiz yağlı cilde ve geniş gözeneklere sahip olanların tercih edebileceği bir ürün. Neutrogena Parlama Karşıtı Yüz Temizleme Jeli, misket limonu ve Aloe vera özü içeren özel formülü sayesinde cildin kusursuz ve canlı görünmesini sağlar. Ciltteki sebumu %77 oranında azaltarak cildi kurutmadan yağlı ve parlak görünümünden kurtarır. Bu sayede ürün, cildi derinlemesine temizler ve tenin yağ dengesini yeniden düzenler. Üstelik gözenekleri sıkılaştırarak geniş gözenek görünümünü azaltır. Aynı zamanda sivilce ve siyah noktaların oluşumunu da engeller.

2. Gece bakımı: Missha Nemlendirici Aloe Vera Uyku Maskesi

Günlük cilt bakım rutininde en pratik uygulamalardan bir tanesi şüphesiz maskeler. Missha Nemlendirici Aloe Vera Uyku Maskesi, içerisindeki Aloe vera ve doğal esanslar sayesinde cildin nem ihtiyacını karşılar. Üstelik uyku maskesini kullanmak oldukça kolay. Uyumadan önce temizlenmiş cilde ürünü yeterli miktarda sürebilir ve sabah kalkınca yüzünüzü ılık suyla yıkayabilirsiniz. Hafif jel dokusu, tüm gece cilde nüfuz eder ve kurumuş teni anında canlandırır. Üstelik maskenin tekrar kullanılabilir özellikteki kapaklı paketi sayesinde yeterli miktarda ürünü kullandıktan sonra kapağını kapatarak maskeyi muhafaza edebilirsiniz.

3. Nem bombası: Krauterhof Aloe Vera Vücut Bakım Jeli

Yüzümüz kadar vücudumuz da şımartılmayı ve bakımı hak ediyor. Krauterhof Aloe Vera Vücut Bakım Jeli’nin içerisinde %96 oranında Aloe vera özü yer alıyor. Bu sayede ürün cildi nemlendiriyor, besliyor, cildin doğal yapısını koruyor ve yenilenmesine destek oluyor. Özellikle epilasyon, ağda, solaryum, spor, güneşlenme ve sauna sonrasında uygulandığı takdirde cilde rahatlık ve ferahlık hissi veriyor. Yeterli miktarda ürünü cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Her cilt tipine uygun olan ürünün açık yaralar ve göz temasından mutlaka kaçınılması öneriliyor.

4. Doğal yenileme: Nivea Arındırıcı Organik Pirinç Peeling

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Belirli aralıklarla peeling yapmak, ölü hücreleri arındırır ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Nivea Arındırıcı Organik Pirinç Peeling, içerisinde yer alan Aloe vera özü ve organik Japonica pirinç tohumları sayesinde cildin doğal yenilenme sürecini destekliyor. Japonica pirinç tohumları cildi tahriş etmeden derinlemesine peeling yapıyor. Düzenli olarak kullanıldığında ürün, gözle görülür bir şekilde cildi ölü derilerden arındırıyor. %100 doğal peeling tanecikleri sayesinde siyah noktaları derinlemesine temizliyor ve gözenek görünümünü düzenliyor. Ciltteki fazla yağ temizlenerek mat bir görünüm elde edildiği için ürünü özellikle karma ciltlilerin kullanması tavsiye ediliyor.

5. Zenginleştirilmiş formül: Madame Coco Répertoire Aloe Vera Nemlendirici Jel

Sıradaki ürün; cildinin genç, pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini isteyenlere geliyor. Madame Coco Répertoire Aloe Vera Nemlendirici Jel; arpa çimi, berrak deniz tuzu ve %99 oranında Aloe vera içeriyor. Etkili ve özel formülü sayesinde gün boyu cildi ferahlatıyor, yatıştırıyor ve nemlendiriyor. Cildin nem dengesini korumasının yanı sıra düzenli olarak kullanıldığında siyah nokta ve sivilce oluşumunu önlemeye de yardımcı oluyor. Özellikle banyo sonrası ürünün ince bir tabaka hâlinde kuru cilt üzerine hem sabah hem akşam uygulanması tavsiye ediliyor.

6. Rahatlatan formül: Babe %100 Aloe Vera Jel

Uzun süre güneşe maruz kalan, hasar gören ve tahriş olan ciltler; sakinleştirici etkiye sahip bir ürüne ihtiyaç duyar. Babe %100 Aloe Vera Jel; içerisindeki ferahlatıcı Aloe vera jeli sayesinde cildi nemlendiriyor, sakinleştiriyor ve tazeliyor. Daha etkin bir kullanım için yeterli miktarda ürünün cilt tarafından tamamen emilene kadar masaj yaparak kullanılması tavsiye ediliyor. Çabuk emilen ve yağsız yapısıyla ihtiyaç duyduğunuz her an ürünü tazeleyebilirsiniz. Üstelik tüm cilt tiplerine uygun bir ürün olduğu için günlük bakım rutininde rahatlıkla jele yer verebilirsiniz.

7. Anında etki için: Foodaholic Saf Organik Kore Aloe Vera Soothing Jel Krem

Aynı ürünle hem kendisinin hem bebeğinin cildine bakım yapmak isteyenler için harika bir önerimiz var. Foodaholic Saf Organik Kore Aloe Vera Soothing Jel Krem, içerisinde bulunan yoğun Aloe vera ve saf özler sayesinde bebeklerde bile güvenle kullanılabiliyor. Cildi pürüzsüzleştirme ve rahatlatmaya yardımcı olan Aloe vera özü sayesinde ilk kullanımdan itibaren cildin nem dengesini koruyor. İçerisinde kimyasal herhangi bir madde barındırmadığı için böcek ısırığı, tıraş, epilasyon ya da ağda sonrasında sürüldüğü takdirde cildin tahriş olmasını önlüyor, nemli ve serinlik hissi veriyor.