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Cilt mantarından kurtulmak için evde yapabileceğiniz 7 çözüm

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Dermatofitoz olarak da bilinen mantar hastalığı, deri mantarının bulaşıcı bir formudur. Oldukça sık görülen bir rahatsızlık olan mantar enfeksiyonu için evde hazırlayabileceğiniz ilaçları bir araya getirdik. Bu ilaçların her biri iyi araştırılmış olsa dahi, tedaviye başlamadan önce mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

Cilt mantarından kurtulmak için evde yapabileceğiniz 7 çözüm

Zerdeçal

Zerdeçal, anti-inflamatuar (İltihapla savaşan ilaç) özellikleri ile bilinir. Curcumin denilen zerdeçalda bulunan bir bileşenin anti-mikrobiyal (Mikroorganizmaların ölümüne neden olan) özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır.

1

Nasıl kullanılır: Zerdeçalın doğrudan kullanılması, mantar enfeksiyonları üzerinde daha etkili olacaktır.
Su veya hindistancevizi yağıyla karıştırın ve macunu enfekte bölgeye uygulayın.
Durulamadan önce mümkün olduğunca uzun süre bekletin.

Not: Zerdeçal uygulaması cildinizin sarı görünmesine neden olabilir, ancak birkaç gün içinde kaybolacağı için endişelenmeyin.

Elma sirkesi

Elma sirkesinin mantar karşıtı özellikleri, mantarın kaşıntısını gidermeye yardımcı olabilir. Filtresiz elma sirkesinde bulunan içerik, pH'ı nötralize ederek maya büyümesini düzenler.

2

Nasıl kullanılır: Bir pamuk topunu elma sirkesine batırın ve etkilenen bölgeye uygulayın. İşlemi günde 3 defa tekrarlayın.
Dışarı çıkacaksanız veya enfeksiyon terleyen bir bölgede ise 15 dakika sonra durulayın.

Neem ağacı yaprağı

Yüzlerce yıldır Hindistan'da en büyük antifungal ve doğal detoks olarak kabul edilen Neem ağacı yapraklarının özü, cildinizden önemli patojenleri (Hastalık oluşturan) ve dermofitleri (Deri mantarı) kaldırabilir.

3

Nasıl kullanılır: Neem yapraklarını birkaç dakika kaynatın. Soğuduktan sonra enfekte olan bölgeye uygulayın.

Hindistancevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, mantarın hücre zarlarına zarar vererek enfeksiyona yardımcı olan belirli miktarda yağ asidi içerir. Hindistan cevizi yağı sadece hafif ve orta derecede cilt enfeksiyonları durumunda etkili bir ilaç olabilir.

4

Nasıl kullanılır: Hindistan cevizi yağını enfekte alana günde 3 kez uygulayın. Enfeksiyon giderildikten ve hindistancevizi yağını bir nemlendirici olarak uyguladıktan sonra bile birkaç hafta boyunca kullanın, gelecekteki herhangi bir enfeksiyonu önlemek için etkili bir yol olabilir.

Kekik yağı

5

Kekik yağı (özellikle yabani kekik) mantarın büyümesini durdurabilen timol ve karvakrol içerir.
Nasıl kullanılır: Her zaman enfekte olmuş alanda seyreltilmiş kekik yağını kullanın. Günde 3 defa uygulayın.

Sarımsak

6

Sarımsağı direkt uygulamayın tahrişe neden olabilir. Bunun yerine ezilmiş sarımsağı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağıyla karıştırın. Bir pamuk topunu karışıma batırın ve enfekte alana ince bir tabaka halinde uygulayın. 2 saat bekleyin ve durulayın. İyileşene dek günde 2 kez uygulayın.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı günümüzde, mantar enfeksiyonu tedavisinde etkili olan yaygın olarak kullanılan bir üründür. Enfekte bölgeyi detoksifiye eder ve iltihabı azaltır.

7

Nasıl kullanılır: Hindistan cevizi yağı ile% 2 oranında seyreltilmiş çay ağacı yağını karıştırın.Enfekte bölgeye günde 3 kez uygulayın. Not: Hassas bir cildiniz yoksa, doğrudan enfekte alanda kullanabilirsiniz.

Cilt mantarına sahip olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Aşağıdaki belirtiler çıplak gözle görülebilir:

Farklı renk ve boyutlarda olabilen nokta veya lekeler.
Kırmızımsı renkli daireler.
Kaşıntı veya yanma.
Kötü koku.
Cildin bozulması.

Cilt mantarından korunmak için;

8

Cildinizi temiz ve kuru tutunuz.

Ayaklarınızın etrafında hava dolaşımını sağlayan ayakkabılar giyin.

Ortak duşlar ve soyunma odaları gibi yerlerden uzak durmaya çalışın. Bir seçeneğiniz yoksa, uygun ayakkabı giydiğinizden emin olun.

Çorapları ve iç çamaşırlarını günlük olarak değiştirin.

Sıcak günlerde dar kıyafetler giymeyin.

Havlur, çorap, iç çamaşırı, çarşaf gibi eşyalarınızı paylaşmayın.

Egzersiz yaptıktan hemen sonra duş alın.

El ve ayak tırnaklarınızı temiz tutun.

Cilt mantarı olduysanız ne yapmalısınız?

Cildi mümkün olduğunca kuru ve temiz tutmaya çalışın. Temizlemek için yumuşak bir havlu kullanın ancak aynı havluyu vücudunuzun diğer yerleri için kullanmayın. Dar iç çamaşırı, kot pantolon giymekten kaçının. Cildi tahriş etmeyen bir kumaş kullanın. Kaliteli kumaştan yapılmış bol kıyafetler giyin. Sürtünmeyi azaltmak için enfekte olan bölgelere pamuklu ped koyabilirsiniz.

9

Kaşıntı olacaktır ancak yarayı kaşımamaya özen gösterin. Cildi tahriş edebileceğinden parfüm kullanmayın çamaşırlarınızı detarjan kalıntıları olabileceğinden endişe ediyorsanız bir kez daha durulama yapın.
Giysilerinizi her gün değiştirin ve enfekte olmuş bölgeyi günde iki veya üç kez temizleyin.

Doktora ne zaman görünmeli?

Mantar en şiddetli vakalarda bile 2 hafta 20 gün içinde geçer. Ancak bu zaman süresini geçerse hemen doktora görünmelisiniz.

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