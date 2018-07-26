Cilt mantarından kurtulmak için evde yapabileceğiniz 7 çözüm

Nasıl kullanılır: Bir pamuk topunu elma sirkesine batırın ve etkilenen bölgeye uygulayın. İşlemi günde 3 defa tekrarlayın. Dışarı çıkacaksanız veya enfeksiyon terleyen bir bölgede ise 15 dakika sonra durulayın.

Not: Zerdeçal uygulaması cildinizin sarı görünmesine neden olabilir, ancak birkaç gün içinde kaybolacağı için endişelenmeyin.

Nasıl kullanılır: Zerdeçalın doğrudan kullanılması, mantar enfeksiyonları üzerinde daha etkili olacaktır. Su veya hindistancevizi yağıyla karıştırın ve macunu enfekte bölgeye uygulayın. Durulamadan önce mümkün olduğunca uzun süre bekletin.

Zerdeçal, anti-inflamatuar (İltihapla savaşan ilaç) özellikleri ile bilinir. Curcumin denilen zerdeçalda bulunan bir bileşenin anti-mikrobiyal (Mikroorganizmaların ölümüne neden olan) özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır.

Neem ağacı yaprağı

Yüzlerce yıldır Hindistan'da en büyük antifungal ve doğal detoks olarak kabul edilen Neem ağacı yapraklarının özü, cildinizden önemli patojenleri (Hastalık oluşturan) ve dermofitleri (Deri mantarı) kaldırabilir.

Nasıl kullanılır: Neem yapraklarını birkaç dakika kaynatın. Soğuduktan sonra enfekte olan bölgeye uygulayın.

Hindistancevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, mantarın hücre zarlarına zarar vererek enfeksiyona yardımcı olan belirli miktarda yağ asidi içerir. Hindistan cevizi yağı sadece hafif ve orta derecede cilt enfeksiyonları durumunda etkili bir ilaç olabilir.

Nasıl kullanılır: Hindistan cevizi yağını enfekte alana günde 3 kez uygulayın. Enfeksiyon giderildikten ve hindistancevizi yağını bir nemlendirici olarak uyguladıktan sonra bile birkaç hafta boyunca kullanın, gelecekteki herhangi bir enfeksiyonu önlemek için etkili bir yol olabilir.

Kekik yağı

Kekik yağı (özellikle yabani kekik) mantarın büyümesini durdurabilen timol ve karvakrol içerir.

Nasıl kullanılır: Her zaman enfekte olmuş alanda seyreltilmiş kekik yağını kullanın. Günde 3 defa uygulayın.