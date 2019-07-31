Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel seyahati askıya aldı

PEKİN (AA) - Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tayvan ile ilişkilerinin mevcut durumu nedeniyle Çin'in 47 şehrinden, Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut iki yaka ilişkileri ışığında 1 Ağustos'tan itibaren 47 şehirden Anakara vatandaşlarının Tayvan'a bireysel seyahat uygulaması askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu 47 kent arasında Pekin, Şanghay, Guangcou, Vuhan, Şıncın gibi önemli şehirler yer alıyor.

Bireysel seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Çin'de normal uygulamaya göre söz konusu kent sakinleri Tayvan'a herhangi bir izne tabi olmaksızın seyahat edebilirken, bu şehirlerin dışındakilerin Tayvan'a gitmek için belirli turizm acentelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Diğer yandan Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre Tayvanlı yetkililer, Pekin yönetiminin Tayvan adasına yönelik son adımını "iki yaka ilişkilerine ve bölgesel istikrara yararı olmayan izolasyon" olarak niteledi.