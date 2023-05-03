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  4. Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 10 kişi yaralandı!

Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 10 kişi yaralandı!

03.05.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 10 kişi yaralandı!

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, dün gece merkez üssü Baoşan ilinin Longyang ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Baoşan yerel hükümetinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü yakınındaki 2 bin 800 hanenin hasar gördüğü, 10 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Depremde elektrik, su ve iletişim şebekelerinin de zarar gördüğü ancak arızaların giderildiği, evleri hasar gören vatandaşların ise düşük riskli bölgelere gönderildiği kaydedildi.

Yünnan'daki depremin ardından komşu Siçuan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmedi. (AA)

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