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Çin'den uzaya 4 uydu daha

11.06.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, aralarında çevre gözlem uydularının da bulunduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin'den uzaya 4 uydu daha

Çin basınındaki haberlere göre, Pekin-3, Haysı-2 ve Yangvang-1 uzaktan algılama ve çevre gözlem uydularıyla Tiencien deneysel uydusu "Long March-2D" roketiyle ülkenin Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngelerine fırlatıldı.

Pekin-3 ve Yangvang-1 uyduları iki ticari firma tarafından, Haysı-2 ise Şiamın Üniversitesince geliştirildi.

UYDULARIN AMAÇLARI

Söz konusu uydular doğal kaynak araştırma, çevre gözlem, şehir planlama ve yönetimi, doğal afetlerle mücadele ve kıyı bölgelerinin ekolojisinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.

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Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 373. görev oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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