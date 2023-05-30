Çin'in Müslüman azınlık üzerindeki zulmü artıyor! Müslümanlar camileri savunuyor...

Çin'de iktidarın dini inançlar üzerindeki politikası dinleri geleneksel Çin kültürüyle yakınlaştırmayı ve yabancı etkilerden arındırmayı amaçlıyor. Otoriter yönetim bu sayede müslümanların Çin kültürüyle harmonizasyonunu ve asimilasyonunu sağlamaya çalışıyor.



Fotoğraflar: (CNN)

YILLARDIR ZULÜM SÜRÜYOR

İktidar tarafından son yıllarda islam mimarisi ülke çapında zarar uğratılıyor. Özellikle Hui aktivistlerinin camilerinden son zamanlarda oldukça fazla sayıda kubbe ve minare yıkımı gerçekleştirildi. Yunan eyaletinin Najiaying köyündeki Hui camisi de köydeki son camilerden bir tanesiydi.

ZULÜM BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Çin'in bu hamlesi halk tarafından sert bir direnişle karşılaştı. Camiyi savunmak için toplanan yerel halk polislerle çatıştı. CNN'e konuşan bir tanık "Bu bizim haysiyetimiz. Evimizi yıkmak için geldiler. Buna izin veremeyiz" açıklamalarında bulundu.

Olaylar neticesinde yerel halktan birçok kişi yaralanırken düzinelerce protestocunun tutuklandığını ifade etti.

CAMİ NÖBETLEŞE KORUNUYOR

İsmini vermek istemeyen bir protestocunun CNN'e yaptığı açıklamaya göre; polislerin geçici süreyle püskürtüldü ve galibiyet alındı. Camiyi nöbetleşe savunduklarını ifade eden protestocu olayın eyalet çapında hızla yayıldığını ve desteğin arttığını söyledi. ![u](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/17126273/640xauto.jpg) ## TESLİM OLMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ Çinli yetkililer protestoculara 6 Haziran'a kadar süre verdiğini ifade ederken mahalleye sağlanan internet kesildi. Köy havadan takibe alınarak protestoculara sürekli olarak teslim olma çağrıları yapıldı.