Çin'in Müslüman azınlık üzerindeki zulmü artıyor! Müslümanlar camileri savunuyor...

Çin'de iktidarın dini inançlar üzerindeki politikası dinleri geleneksel Çin kültürüyle yakınlaştırmayı ve yabancı etkilerden arındırmayı amaçlıyor. Otoriter yönetim bu sayede müslümanların Çin kültürüyle harmonizasyonunu ve asimilasyonunu sağlamaya çalışıyor.
Fotoğraflar: (CNN)
İktidar tarafından son yıllarda islam mimarisi ülke çapında zarar uğratılıyor. Özellikle Hui aktivistlerinin camilerinden son zamanlarda oldukça fazla sayıda kubbe ve minare yıkımı gerçekleştirildi. Yunan eyaletinin Najiaying köyündeki Hui camisi de köydeki son camilerden bir tanesiydi.
Çin'in bu hamlesi halk tarafından sert bir direnişle karşılaştı. Camiyi savunmak için toplanan yerel halk polislerle çatıştı. CNN'e konuşan bir tanık "Bu bizim haysiyetimiz. Evimizi yıkmak için geldiler. Buna izin veremeyiz" açıklamalarında bulundu.
Olaylar neticesinde yerel halktan birçok kişi yaralanırken düzinelerce protestocunun tutuklandığını ifade etti.