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  4. Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin’den 2'inci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü corona virüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.

DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

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