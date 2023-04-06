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Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı! Sosyal medyadan sahte kadın hesabı açıp...

06.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Mehmet İhsan Şahin (22), hastane önünde Mehmet Faruk Turan’ı (32) tabancayla vurup polis gelene kadar cesedinin başında bekledi. Kan donduran olayın ardından yasak aşk çıktı. Şahin, Turan’ı, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile sosyal medyada yazışmalarını görünce öldürdüğünü söyledi. Şahin’in sosyal medyadan sahte kadın hesabı açarak Turan ile iletişime geçip cinayeti işlediği hastane önüne buluşmak için çağırdığı ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı! Sosyal medyadan sahte kadın hesabı açıp...

Kan donduran olay, 4 Nisan’da Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. İkisi de Bismil ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şahin, yanında getirdiği tabancayla Turan’ı vurup öldürdü. Turan’ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İhsan Şahin, çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Faruk Turan’ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bismil ilçesinde toprağa verildi.

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SOSYAL MEDYADAN KADIN HESABI AÇARAK ÇAĞIRMIŞ

Cinayeti itiraf eden Mehmet İhsan Şahin, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile Mehmet Faruk Turan’ın sosyal medya üzerinden yazışmalarını gördüğünü ve bunun üzerine Turan’ı öldürdüğünü söyledi.

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Yapılan araştırmada Şahin’in, sosyal medyada sahte bir kadın hesabı açtığı ve Mehmet Faruk Turan ile bir süre iletişim kurduktan sonra görüşmek için hastane önüne davet ettiği, ardından da cinayeti işlediği ortaya çıktı.

(DHA)

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