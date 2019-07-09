PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a silah satış onayından "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyulduğunu" açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD’nin Tayvan’a yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 stinger füzesi başta olmak üzere silah satış onayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıng, "ABD tarafı Tayvan’a silah satışıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor, Tek Çin ilkesini ciddi şekilde çiğniyor, Çin’in içişlerine 'kaba bir şekilde' müdahale ediyor, Çin’in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." dedi.

Tayvan’ın Çin’in ayrılamaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gıng, "Hiç kimse, Çin hükümeti ve halkının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, yabancı müdahalesine karşı çıkmak için güçlü iradesini ve kararlı öz güvenini hafife almamalı." uyarısında bulundu.