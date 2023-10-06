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Cinsel gücü artırıyor! Libidoyu tavan yapan yiyecekler

06.10.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Cinsel yaşam, sağlıklı bir ilişkinin yapı taşlarından birini oluşturuyor. Cinsel performansı ve libidoyu artıran yiyecekler hem erkeklerin hem de kadınların ilgi odağı. Bazı yiyeceklerde bulunan vitamin ve minerallerin vücudun enerji ve stres düzeylerine etkisi ile cinsel isteği de artırdığı gözlemlendi. Daha etkili bir cinsel yaşam için tüketebileceğiniz besinler haberimizde.

Cinsel gücü artırıyor! Libidoyu tavan yapan yiyecekler

Afrodizyak etkisi yaratan ve libidoyu tavan yapan yiyecekler, daha sağlıklı ve kaliteli bir cinsel hayat sürdürmede oldukça olumlu etkiler gösteriyor. Bu besinleri tüketmenin yanı sıra düzenli beslenme, spor, stressiz bir yaşam ve özgüvenli olmak gibi maddeler de cinsel performansı etkiliyor. İşte libidoyu artıran yiyecekler...

ÇİKOLATA

Mutluluk hormonu salgılayıcı özelliğiyle de bilinen çikolata, içerdiği feniletilamin ve serotonin "iyi hissettirici" bir etkiye sahiptir. Cinsel isteği de artıran çikolata libidoyu fazlasıyla yükseltiyor.

çikolata

KAHVE

Yapılan bir araştırmaya göre günde 2 bardak kahve tüketmek cinsel performansı artırıyor. Öte yandan kalbinizin de daha hızlı atmasını sağlıyor.

kahve

AVOKADO

Avokado, libidonun yükselmesinde etkili. Potasyum yüklü olması kadın ve erkek için libidonun yükselmesine etki gösteriyor. Folik asit miktarı da oldukça yüksek ve bu da enerji sağlıyor.

avokado

BAL

Bolca B vitamini içeren bal, afrodizyak gücüyle bilinmektedir. Cinsel gücü arttırır ve doğurganlığı da etkiler.

bal

FINDIK

İçeriğindeki doymamış yağ asitleri ve E vitamini nedeni ile afrodizyak olarak kullanılan yiyeceklerden biri de fındıktır.

fındık

MUZ

Afrodizyak etkili besinler denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de muzdur. İçerdiği magnezyum, potasyum ve B vitamini libidoyu artırmak için önem arz ederken yüksek potasyum sayesinde orgazm için en faydalı besindir.

muz

İSTİRİDYE

Bilindiği üzere deniz ürünleri en önemli afrodizyak yiyecekler arasında yer alıyor. İstiridye, zengin çinko ve bakır içeriğiyle hem sperm hem de testosteron üretiminin artmasını sağlayarak cinsel isteği artırıyor. İçeriğindeki B6 ve E vitamini ile hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlıyor.

istiridye

ZENCEFİL

Zencefil, kan dolaşımını güçlendirip düzene sokması özelliğiyle cinsel hayatı etkileyen bitkilerin başında gelir. Ayrıca erkeklerin ereksiyon olmasında yardımcı olur.

zencefill

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