Cinsel gücü artırıyor! Libidoyu tavan yapan yiyecekler

Afrodizyak etkisi yaratan ve libidoyu tavan yapan yiyecekler, daha sağlıklı ve kaliteli bir cinsel hayat sürdürmede oldukça olumlu etkiler gösteriyor. Bu besinleri tüketmenin yanı sıra düzenli beslenme, spor, stressiz bir yaşam ve özgüvenli olmak gibi maddeler de cinsel performansı etkiliyor. İşte libidoyu artıran yiyecekler...

ÇİKOLATA

Mutluluk hormonu salgılayıcı özelliğiyle de bilinen çikolata, içerdiği feniletilamin ve serotonin "iyi hissettirici" bir etkiye sahiptir. Cinsel isteği de artıran çikolata libidoyu fazlasıyla yükseltiyor.

KAHVE

Yapılan bir araştırmaya göre günde 2 bardak kahve tüketmek cinsel performansı artırıyor. Öte yandan kalbinizin de daha hızlı atmasını sağlıyor.

AVOKADO

Avokado, libidonun yükselmesinde etkili. Potasyum yüklü olması kadın ve erkek için libidonun yükselmesine etki gösteriyor. Folik asit miktarı da oldukça yüksek ve bu da enerji sağlıyor.

Bolca B vitamini içeren bal, afrodizyak gücüyle bilinmektedir. Cinsel gücü arttırır ve doğurganlığı da etkiler.

FINDIK

İçeriğindeki doymamış yağ asitleri ve E vitamini nedeni ile afrodizyak olarak kullanılan yiyeceklerden biri de fındıktır.

Afrodizyak etkili besinler denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de muzdur. İçerdiği magnezyum, potasyum ve B vitamini libidoyu artırmak için önem arz ederken yüksek potasyum sayesinde orgazm için en faydalı besindir.

İSTİRİDYE

Bilindiği üzere deniz ürünleri en önemli afrodizyak yiyecekler arasında yer alıyor. İstiridye, zengin çinko ve bakır içeriğiyle hem sperm hem de testosteron üretiminin artmasını sağlayarak cinsel isteği artırıyor. İçeriğindeki B6 ve E vitamini ile hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlıyor.

ZENCEFİL

Zencefil, kan dolaşımını güçlendirip düzene sokması özelliğiyle cinsel hayatı etkileyen bitkilerin başında gelir. Ayrıca erkeklerin ereksiyon olmasında yardımcı olur.





