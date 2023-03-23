Cinsel hastalıklar nelerdir, nasıl bulaşır? Cinsel hastalık belirtileri nelerdir, test nerede yaptırılır, idrar ve kan tahlilinde belli olur mu?

Bireyler cinsel ilişki sırasında herhangi bir koruma yöntemine başvurmazlarsa olası bir hastalığın bulaşması ya da istenmeyen gebelik riski ortaya çıkabilir. Bulaşan hastalıkların, virüslerin ya da enfeksiyonların belirtileri hem bünyeye hem de bulaşan hastalığın türüne göre değişiklik gösterebilir. Kadınlarda ve erkeklerde oluşabilecek cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklarda da farklılık görülebilir. Belirtiler çoğu zaman ciltte görülürken gözlemlenen bazı kaşıntı, kızarıklık ya da benzeri durumlar her zaman cinsel yolla bulaşan hastalıkların ya da ölümcül durumların belirtisi olmayabilir. Herhangi bir belirti görülmesi beklenmeden, korunmasız ilişki ya da temas gerçekleştiyse en hızlı şekilde doktora gidilmelidir.

Cinsel hastalıklar nasıl bulaşır?

Girilen korunmasız cinsel ilişki bazı hastalıkların bulaşmasına sebebiyet verebilir. Bu bulaşma durumu cinsel ilişki sırasında vajinal ve semen sıvılar ya da benzeri vücut salgıları nedeniyle gerçekleşir. Bu salgılar aracılığı ile bulaşan hastalıklar cinsel organlarda ya da idrar yolu gibi yakın bölgelerde olabildiği gibi tüm bedene de yayılabilir. Ancak cinsel hastalıkların bulaşma yolu sadece korunmasız cinsel ilişki değildir. Hastalıklar partnerlerin birbirlerine cinsel ilişki dışındaki temasları sırasında da bulaşabilir. Birbirlerine mastürbasyon yapan partnerler, oral ilişki gibi durumlarda da risk vardır. Testisler, vajina dudakları gibi temaslar gerçekleştiğinde de hastalıkların bulaşma olasılığı bulunur.

Cinsel ilişki sırasında korunma yöntemine başvurulmadığı takdirde bulaşabilen hastalıklardan bazıları genel olarak 15-35 yaş arasında görülebilir. Ancak kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri ile erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri ve ortaya çıkış süreleri farklılık gösterebilir. Korunmasız olarak ilişkiye girilmesi halinde risk almadan ve vakit kaybetmeden bir doktora ya da sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kontrol için herhangi bir belirtinin görülmesinin beklenmesi vakit kaybettirebilir. Belirgin şekilde gözlemlenebilen ve hemen anlaşılabilen cinsel hastalık belirtileri dışında fark edilmesi zaman alan hastalıklar da bulunur. Bu yüzden şüphe uyandıracak bir durumun gözlemlenmesi beklenmeden gerekli testlerin yapılması için doktora gitmek önemlidir.

Cinsel hastalık belirtileri nelerdir?

Kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri bulaşan hastalığın türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kadınlarda cinsel hastalık belirtileri şu şekilde gözlemlenebilir:

Anormal akıntı durumu

Kanama

Lekelenme

Vajinada kaşıntı

Cinsel ilişki sırasında acı ya da ağrı

Genital bölgede görülen döküntüler ya da ciltte dökülmeler

Siğil

Kadınlarda cinsel hastalık belirtileri görüldüğü takdirde bir doktora danışılması önemlidir. Korunmasız ilişki yaşandıktan hemen sonra bu belirtiler gözlemlenirse hiçbir risk almamak adına gerekli kontrollerin yapılması gerekir. Aksi takdirde eğer bir hastalık söz konusu ise ilerleme ihtimali olabilir. O zaman da tedavisi mümkün olmayan hâle gelebilir. Erkeklerde cinsel hastalık belirtileri bulaşan hastalığın virüsüne ya da kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilir. Erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar sonucu görülebilen belirtiler:

Peniste akıntı

İdrar sırasında yanma hissi

Ağrı

Çok sık idrara çıkma isteği

Cinsel bölgede yara, uçuk ya da siğil ve benzeri durumların görülmesi

Kasık bölgesinde beze oluşumu

Kasık bölgesinde şişlik

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ne zaman belli olur?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ne zaman belli olur sorusunun yanıtı kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa göre değişiklik gösterebilir. Korunmasız olarak cinsel ilişkiye girilmesi sonucunda bulaşabilecek hastalıkların belirtileri hastalığın türüne göre farklı şekilde kendini gösterir. Bu durumu örnek bazı hastalıklar ve belirtilerinin görülme süreleri şunlardır:

HPV

HPV ya da diğer adı ile Human Papilloma virüsü onlarca sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu hastalığın bulaştığı kişilerdeki ilk belirtiler ciltteki siğillerdir. Korunmasız olarak girilen ilişkinin ardından bu tür bir şüphe hissedilirse vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Bu hastalık için kuluçka süresi iki altı ay arasındadır. Belirtileri ise ilk birkaç hafta içinde görünmeye başlayabilir ancak HPV her zaman belirti göstermeyebilir.

AIDS

Ölümcül sonuçları bulunan ve geri dönüşü olmayışı ile bilinen AIDS, cinsel ilişki sırasında bulaşabilen en tehlikeli hastalıklardan biridir. AIDS’in ilk belirtilerinin iki hafta ile dört hafta arasında görünmeye başladığı bilinir. Belirtileri nezle ya da grip benzeri şekilde ortaya çıkabilir. Tüm belirtilerin ardından on yıl gibi bir süreden sonra bağışıklık sisteminin tamamen çökmesi ile sonuçlanır.

Frengi

Cinsel ilişki sırasında bulaşabilen hastalıkları arasında en yaygın hastalıklardan biri olarak bilinir. Frengi hastalığı dört farklı aşamadan oluşur. Cinsel ilişkinin ardından on gün ile üç ay arasındaki zaman diliminde belirtilerini gösterir. Bu belirtiler yaralar şekliden ve cinsle bölgede, ağız ya da dudak etrafında görülür.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar idrar tahlilinde belli olur mu?

Kadınlarda ve erkeklerde ortak olarak görülen bazı cinsel hastalık belirtileri genelde ilişki sırasında ağrı, yanma, cinsel organların bulunduğu bölgelerde kızarıklık ya da benzeri şekilde görülebilir. Bu tür hastalıkların testleri sonucunda kanda ya da idrarda genital bölgelerden alınan örnek sıvılar ya da sürüntüler ile yapılır. İdrar testinde birçok hastalık görülebilir. Ancak cinsel ilişki sırasında bulaşabilen rahatsızlıkların idrar testinde çıkmasının çok sık görülen bir durum olmadığı söylenir. Bu tür hastalıklar daha çok kan tahlillerinde ortaya çıkabilir.

Hastalıkların teşhis için bir diğer test de PAP SMEAR testidir. Doktor tarafından gerek görüldüğü takdirde kan testlerinin yanı sıra PAP SMEAR testi de yapılması gerekebilir. Bu test ile birçok hastalık tedavi edilebileceği aşamasındayken teşhis edilebilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kan tahlilinde çıkar mı?

Cinsel ilişki yaşandığı sırada bulaşabilen ve sonrasında belirtileri ile kendini gösteren hastalıkların tanısı son derece önemlidir. Kişiler şüphe duyulduğu takdirde bir doktor ya da sağlık kuruluşuna başvurularak testlere tabi tutulur. İdrar ve kan testleri yapılır. Ancak bu tür hastalıkların tanısı için idrar testinin yeterli olmadığı söylenir. İlişki sırasındaki sıvı transferi ile bulaşabilen hastalıkların daha çok kan testlerinde kendini gösterir. Kan örneklerinde bu hastalıklara ait bulgulara rastlanmasının ardından tedavi başlar ve ne kadar erken teşhis edilirse geri dönüş o kadar mümkün olabilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara hangi bölüm bakıyor?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara ait belirtiler görüldüğünde ya da vücutta gözlemlenen bazı değişiklikler bu şüpheye neden olduğunda vakit kaybetmeden bir doktora ya da sağlık kurumuna gidilmesi önemlidir. Eğer bir sağlık kuruluşundan, bir hastaneden destek alınacaksa cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kadın ve erkeklere yönelik farklı bölümlerden randevu alınmalıdır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kadınlar ve erkekler Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden ya da Üroloji bölümünden randevu alabilir. Bu sorun için randevu alınacak bir diğer bölümde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olacaktır. Ancak bu tür bir yönlendirme doktor tarafından yapılmalıdır.



