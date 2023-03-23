Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama ve lekelenme olması ne anlama gelir? Cinsel ilişki sırasında kanama nedenleri nelerdir?

Bireyler cinsel ilişkileri sırasında bazı anormal olarak tabir edilebilen ya da şüpheye neden olan durumlar gerçekleşebilir. Herhangi bir şüpheli durum ile karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bu alanda uzman bir doktora danışılması en doğru yol olacaktır. Çünkü kanamaların ciddi sorunlara neden olacak bazı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkma ihtimali de bulunabilir. Cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan kanamalar ya da lekelenmelerin hangi nedene bağlı olarak yaşandığının tespit edilebilmesi önemli bir noktadır.

Cinsel ilişki sırasında kanama nedenleri nelerdir?

İlk kez olup olmadığı fark etmeksizin ilişki sonrası kanamanın görüldüğü durumların da yaşandığı bilinir. Eğer cinsel ilişki sırasında kuruluk ya da zorlama söz konusu olursa bu nedenlere bağlı olarak da kanama yaşanabildiği durumlar vardır. Özellikle adet bittikten sonra ilişkiden sonra kan gelmesi rahim ağzının ya da rahmin genişlemesi nedeniyle görülebilen durumlar arasında yer alır.

İlk cinsel ilişki sonrası kanama nedenlerinin başında hymen dokusunun hasar görmesi durumunun gerçekleşmesi gelebilir. Ancak ilişkiden sonraki kanamalar farklı nedenlere bağlı olarak görülebilir. Kanamanın kaynağının tespit edilmesi için en kısa sürede doktora danışılmalıdır. Bunların yanı sıra sert ilişki sonrası kanamanın görüldüğü durumlar da yaşanabilir. Cinsel ilişki rutininin dışında farklı pozisyonların denenmesi, sert bir ilişki yaşamak da kanamaya neden olabilir. Cinsel ilişki sırasında kanama nedenleri:

Vajinal kuruluk nedeni ile kanama yaşanabilir.

Vajinanın iç kısmında herhangi bir hasar gerçekleşmiş olabilir.

Hymen dokusunun zedelenmesi nedeniyle kanama yaşanıyor olabilir.

Rahimde ve rahim ağzındaki hastalıkların belirtisi olarak kanama görülebilir.

Cinsel ilişki sonrası kanama yaşanması pek çok nedene bağlı olarak gerçekleşebilir. Cinsel ilişki sonrası kanama yaşanması bu nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir:

Mantar, pelvik, vajinit, klamidya ya da bel soğukluğu gibi enfeksiyonlar nedeni ile ilişkiden sonra kanama görülebilir.

Vajinal kuruluk söz konusu ise kanama yaşanabilmektedir.

Kanama düzensizliği ve bozukluğu varsa ilişkiden sonra kanama görülebilmektedir.

Küçük ya da kanserli olmayan büyüme durumları olarak tanımlanan polipler varsa ağırlıklı olarak regl döneminde olunduğu zaman kanamaya neden olabilmektedir.

Rahim ya da rahim ağzı kanserleri belirtisi olarak kanama gerçekleşebilmektedir.

İlişkiden sonra kanama olursa hamile kalınır mı?

Hamilelik sırasında ya da yumurtlama döneminde girilen cinsel ilişki sonrası kanama görülebildiği bilinir. Cinsel ilişkiden sonra pembe kan gelmesi hamilelik belirtisi olarak algılanmamalıdır. Pembe kan çoğu durumda ciddi bir soruna işaret olarak yorumlanmaz. Ancak her ihtimale karşılık doktora başvurulması gereklidir. Cinsel ilişki sonrası lekelenme durumunun hamilelik belirtisi olabileceği herhangi bir test yapılmadan net olarak söylenemeyecek bir olasılıktır. Cinsel ilişki sırasında yaşanan orgazmdan sonra kan gelmesi normal bir durum değildir. Orgazmdan sonra bir kanama gerçekleştiyse ve kanama devam ediyorsa vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Cinsel ilişkinin hemen ardından gelen kanama regl kanaması ise ve ilişki sırasında herhangi bir korunma yöntemine başvurulmadıysa vakit kaybetmeden erken hamilelik testi yapılması gerekir. İlişkiden sonra gelen kanamanın yerleşme kanaması olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. İlişkiden sonra yaşanan kanamanın akabinde hamilelik testi yapılmalı ama kanamanın seyrine göre doktora danışılmalıdır.

İlişki sırasında kanama neden olur?

Cinsel ilişki sırasında kanama yaşanması ciddi hastalıkların belirtisi olarak da görülebilir. Bu olasılık nedeniyle cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında görülen kanama ya da lekelenmeler söz konusu ise vakit kaybetmeden bir doktora danışılması gerekir. Cinsel ilişki sırasında kan gelmesi eğer ilişki ilk kez yaşanıyorsa hymen dokusunun hasar görmesi kaynaklı olabilir. Ancak bunlar dışında farklı hastalıkların ya da enfeksiyonların da kanamalara neden olduğu bilinir. Bunlar dışında şu durumlara bağlı olarak da kanama görülebilir:

Az görülen bir durum olarak hematospermi (menide kan olması) nedeniyle kanama görülebilir.

Gebelik söz konusu ise düşük nedenli kanama yaşanabilme ihtimalinin olduğu bilinir.

Menopoz döneminde, azalan östrojen nedeni ile kanama görülebilir.

Sert ilişki nedeniyle vajina zedelenebilir.

Penis boyutu ve kalınlığı nedeniyle vajina girişinin zorlanması da kanamaya sebep olabilir.

Kullanılan tırtıklı kondomlar vajinada hasara neden olabilir.

Cinsel ilişki sırasında kanama neyin belirtisidir?

Kanama ya da lekelenme durumu cinsel ilişki sırasında birden fazla görüldüyse ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Zamanında bir doktora başvurulmaması durumunda eğer bir hastalık söz konusu ise o hastalık ilerleyebilir ve geri dönülmez hasarlara sebebiyet verebilir. Hamile kadınlarda, menopoz dönemini yaşayan kadınlarda cinsel ilişkide hymen dokusunun hasar görmesi durumunda kanama ya da lekelenme yaşanabilir. Riskli ya da tehlikeli olma ihtimali bulunduğu için doktora danışılarak doktorun yönlendirmesi ile PAP SMEAR testi yaptırılması gerekebilir.



