Sürekli uyarılma sendromunun (PSAS) nedenleri ve belirtileri nelerdir? PSAS asıl tedavi edilir, sürekli cinsel istek neden olur?

Açılımı "Persistent Sexual Arousement Syndrome" olan PSAS, günümüzde güncel ismiyle sürekli genital uyarılma bozukluğu olarak bilinir. Yine eski adıyla sürekli cinsel uyarılma sendromu olarak da bilinen bu durum, kişinin isteği dışında sürekli olarak orgazm ve tahrik olma hissi yaşamasıyla ilişkilidir. Bu rahatsızlığa sahip olan bireyler, cinsel uyarılmayı herhangi bir uyarı ya da istek olmadan yaşar. Dolayısıyla PSAS nedenleri ile yaygın olarak görülen belirtileri sıklıkla araştırılır. Söz edilen sendromun yaygın olarak görülen belirtileri arasında genital bölgede yanma, batma, ağrı hissi ile kızarıklık, kan dolaşımının artması ve basınç yer alır.

PSAS nedir?

Açılımı "Persistent Sexual Arousement Syndrome" olan PSAS, ilk defa 2001'de tanımlanmıştır. Dolayısıyla "PSAS sendromu nedir?" sorusuna bu rahatsızlığın Türkçe açılımı olan "sürekli cinsel uyarılma sendromu" ile yanıt sunulabilir. 2001 senesinde Leiblum ve Nathan tarafından tanımlanan PSAS, 2006 yılında güncel ismi olan "Persistent Genital Arousal Disorder" şeklinde güncellenmiştir. Yani günümüzde sürekli genital uyarılma bozukluğu olarak bilinen bu rahatsızlık, sürekli uyarılma hissi kavramı ile açıklanabilir.

Sürekli genital uyarılma bozukluğu, eski adı ile PSAS sendromu, kişinin kendi iradesine bağlı olmadan sürekli ve kontrolsüz bir şekilde genital uyarılma hissi yaşamasıdır. Dolayısıyla bu bozukluğa sahip olan bireylerin, cinsel istekleri dışında da uyarılma hissi yaşadıkları söylenebilir. Herhangi bir cinsel uyarıcı da olmadan genital uyarılma hissinin yaşanmasının bazı nedenleri vardır. Bu bağlamda PSAS sendromu yaşayanlar, bu rahatsızlığın belirtileri ortaya çıktığı takdirde mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Daha sonra PSAS sendromuna neden olan faktör belirlenerek bu durumun tedavi planı oluşturulabilir.

Sürekli cinsel uyarılma sendromu neden olur?

Herhangi bir cinsel isteğe, uyarıcıya veya kişinin kendi iradesine bağlı olmadan sürekli orgazm olmak ve uyarılmak normal bir durum değildir. Dolayısıyla bu durum güncel olarak PGAD yani sürekli Persistent Genital Arousement Syndrome şeklinde adlandırılır. Kişilerde belirtilen koşullar sağlanmaksızın orgazma benzer bir durum ile ortaya çıkan tahrik olma ve genital uyarılma hissi, belli başlı nedenlerden ötürü gelişebilir. Net bir sebebi saptanamasa da sürekli cinsel uyarılma sendromunun başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir:

Kullanılan ilaçlar

Sinir uyarıları

Damarsal yapı

Psikolojik problemler

Tarlov kistleri

Klitorisin kanlanmasına bağlı olarak gelişen arterio-venöz problemler

Vajinaya baskı uygulayan aktiviteler (bisiklet sürme ya da ata binme gibi)

Sürekli olarak dar kıyafetler giyme

Stres

Titreşime maruz kalma

PSAS belirtileri nelerdir?

Temelde sürekli cinsel uyarılma sendromunun belirtileri arasında istem dışı olarak yaşanan orgazm olma ve tahrik olma hissi yer alır. Bununla beraber sürekli genital uyarılma bozukluğunun kişilere haz vermediği gibi tam aksine günlük yaşamı olumsuz yönde etkilediğinin hatırlatılması gerekir. Dolayısıyla bu rahatsızlığın tedavisi için mutlaka bir jinekoloğa ve jinekoloğun yönlendirmesi ile cinsel terapiste başvurulmalıdır. Ayrıca bu konuda bir uzmana başvurulmadan, PSAS belirtilerinin nemfomani ile karıştırılmaması mühimdir. Nemfomani adlı cinsel bozuklukta aşırı bir cinsel istek durumu söz konusu iken, PSAS kişinin isteği dışında gelişir.

Kimi kaynaklarda PGVD yani Persistent Genital Vasocongestion Disorder (Sürekli Genital Bölgenin Kanla Dolma Bozukluğu) olarak da adlandırılan PSAS, farklı belirtileri de beraberinde getirebilir. PSAS belirtileri:

Genital bölgede iğne batma hissi

Yanma hissi

Kızarıklık

Sıcaklık

Islanma

Genital bölgede gerginlik olması

kan dolaşımının artması

Basınç oluşması

Zonklama hissedilmesi

Sürekli cinsel uyarılma sendromunun belirtilerinin herhangi biri klitoris, vajina dudakları, anüs bölgesi ve perine olmak üzere farklı kısımlarda görülebilir.

Sürekli cinsel istek neden olur?

PSAS, kadınlarda sürekli cinsel uyarılma durumuna verilen İngilizce ismin kısaltmasıdır. Bu rahatsızlığın ismi günümüzde sürekli genital uyarılma bozukluğu şeklinde güncellenmiştir. Ayrıca tıpta bu durumun sürekli genital bölgenin kanla dolma bozukluğu şeklinde de adlandırıldığı bilinir. Fakat sürekli cinsel istek ile istem dışı yaşanan PSAS belirtilerinin karıştırılmaması gerekir. Sürekli cinsel istek, hormonal veya psikolojik nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. Bu kapsamda yer alan farklı cinsel bozukluk türleri mevcuttur. Bunlar arasında sürekli aşırı cinsel isteğe neden olan nemfomani adlı rahatsızlık da yer alır.

PSAS nasıl tedavi edilir?

Sürekli cinsel uyarılma sendromunun tedavi süreci sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Bu rahatsızlığın nedeni kesin olarak bilinmediği gibi net bir tedavi yönteminin de mevcut olmadığı belirtilmelidir. Ancak belli başlı faktörlerin elenmesi için kişinin ilk olarak nörolojik ve jinekolojik muayeneden geçmesi gerekir. Bu bağlamda ihtiyaç görülürse kişiye PSAS tedavisi olarak botulinum toksini uygulanabildiği gibi çeşitli ilaçlar reçete edilebilir. Fakat kişide fiziksel ve nörolojik bir faktörün PSAS'e neden olmadığı anlaşıldığı zaman genellikle psikoterapi sürecine başlanır.

Pek çok cinsel bozukluğun tedavisinde olduğu gibi sürekli cinsel uyarılma sendromunun iyileştirilmesinde de cinsel terapiler uygulanabilir. Bu terapiler ile kişide sürekli cinsel uyarılma hissine yol açan faktörün ne olduğu anlaşılmaya çalışılır. Ayrıca cinsel terapiler, kişinin yaşadığı cinsel travmadan kaynaklı olarak PSAS ortaya çıktıysa bu durumun aydınlatılmasını sağlaması bakımından da mühimdir. Dolayısıyla PSAS tedavisinde çeşitli terapi yöntemlerinin önemli bir yer tuttuğu belirtilmelidir.