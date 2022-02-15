Cinsel ilişki hakkında hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Uzmanlar seks mitlerini tek tek çürüttü

Pek çok insan seks hakkında bilgi sahibi olduğu konusunda kendisinden çok emin davranır. Hatta eşine dostuna bu konularda bilgi bile verebilir. Ancak cinsel ilişkiler hakkında etrafınızdan duyduğunuz bilgilerin gerçekliğini sorguladınız mı? Yaygın olarak kullanılan yatak odası mitlerinin ardındaki gerçeği gerçekten biliyor musunuz? Seks terapisti Kate Moyle, cinsel ilişkiler hakkındaki doğru bilinen yalanları anlattı.

ÇEKME YÖNTEMİ DOĞRU MU?

Kate Moyle, ilk önce 'çekme yöntemi'nin güvenilir bir doğum kontrol yöntemi olup olmadığı fikrini ele aldı. Yöntem, seks sırasında boşalmadan hemen önce bir erkeğin çekilmesini içerir.

Kate Moyle, hamileliği önlemek istiyorsanız bu yöntemi kullanmamayı düşünebilirsiniz diyor. Araştırmalara göre her yıl 100 kişiden 22’si bu yöntem yüzünden hamile kalıyor.

Moyle, "Hamilelikten kaçınmaya çalışıyorsanız, bu nedenle güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız."

ORGAZM NE KADAR ÖNEMLİ?

Kate Moyle, cinsel ilişkilerin her zaman orgazmla bitmeyeceğinin altını çiziyor. Cinsel ilişki esnasında hedefe odaklanmanın baskı yaratacağını söyleyen Moyle, çiftlere anın tadını çıkarmaları gerektiğini söylüyor.

VİBRATÖRLER CİBSEL HAYATI ETKİLER Mİ?

Çoğu çalışma vibratör kullanmayı alışkanlık haline getirenlerin cinsel ilişki esnasında doruğa ulaşmakta zorluk çektiğini belirtiyor.

SABAH EREKSİYONU!

Erkekler, gece erotik rüya gördüğü için sabah ereksiyonu olmaz! Kate Moyle bu durum için şunu söyledi, "Aslında sağlıklı dolaşımın ve sinir sistemi aktivitesinin bir işaretidir"

Erkeklerin gece üç ila beş kez ereksiyon yaşayabileceğini ve bunların genellikle uyanınca fark edildiğini söyledi.



