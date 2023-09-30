KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Cinsellik onlar için vazgeçilmez bir tutku! Libidosu en yüksek burçlar

    Cinsellik onlar için vazgeçilmez bir tutku! Libidosu en yüksek burçlar

    30.09.2023 12:32 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji günlük hayatımızın her alanında yer alıyor. Hayatımıza büyük oranda etkileri olan burcumuz karşı tarafı daha yakından tanımamıza da yardımcı olabiliyor. Astrolojiye göre libidosu en yüksek burçlar belli oldu. İşte cinselliğin onlar için vazgeçilmez olduğu burçlar...

    Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında iş, eğitim hayatı ve kişinin partneriyle olan ilişkisini de etkileyebiliyor. Aşağıdaki burçları taşıyan kişiler libidosu en yüksek burçlar olarak biliniyor.

    libido2

    Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir histir. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olur.

    TERAZİ BURCU

    Libidosu en yüksek burçlar arasında terazi burçları astrologlara göre ilk sıralarda yer alıyor. Flört etmeyi bir hayli seven terazi burçları, zevkleri için aktiviteler yapmayı bir hayli severler. Zarafetin ve uyumun burcu olan terazi burcu, cinsel ilişki sırasında küçük oyunlar oynamaya da bayılırlar.

    libido3

    YAY BURCU

    Ateş elementine sahip yay burçları her konuda olduğu gibi libido konusunda da farklı deneyimlere her zaman açıktır. Flörtler ve ani aşkların insanı olan yay burçlarının özgürlük tutkusu yatakta da baskındır. Libidosu yüksek burçlar sıralamasında bu tür özellikleri ile macerayı seven yay burçları da öne çıkmaktadır.

    AŞK

    BOĞA BURCU

    Libidosunun yüksek olması nedeniyle zaman zaman sorun da yaşayan boğa burçları, her zaman olmasa da zaman zaman çapkınlıklarıyla da öne çıkıyor. Değer vermeyi bilen ve aynı zamanda sadık bir burç olan boğa burcu, ilişkilerinde yüksek libidosu ile dikkat çekmektedir.

    libido4

    AKREP BURCU

    Cinsellik denince akla ilk gelen burçlar arasında akrep burcu ise dikkat çekiyor. Tutku ve aşkın burcu olan akrep burcu, yüksek enerjisi ve bitmek bilmeyen libidosu sayesinde hareketli bir aşk hayatına sahiptir. Uyum yakaladığı kişiler ile bolca tutkulu bir zaman geçirebilir. Burçların insanlar üzerindeki etkileri kesin olarak kanıtlanamasa da bazı burçların libido konusunda ortak özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yazın aldığınız kilolara veda edin! Zayıflatan kür tarifiYazın aldığınız kilolara veda edin! Zayıflatan kür tarifi
    Burç yorumları: 29 Eylül 2023 Cuma Burç yorumları: 29 Eylül 2023 Cuma
    Ekim ayının en şanssız burçlarıEkim ayının en şanssız burçları
    Anahtar Kelimeler:
    Akrep burcu Boğa burcu Terazi burcu Yay burcu libido cinsel Astrolog Astroloji

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

    Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

    Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

    Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

    Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

    Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

    Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

    Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.