Cinsellik onlar için vazgeçilmez bir tutku! Libidosu en yüksek burçlar

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında iş, eğitim hayatı ve kişinin partneriyle olan ilişkisini de etkileyebiliyor. Aşağıdaki burçları taşıyan kişiler libidosu en yüksek burçlar olarak biliniyor.

Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir histir. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olur.

TERAZİ BURCU

Libidosu en yüksek burçlar arasında terazi burçları astrologlara göre ilk sıralarda yer alıyor. Flört etmeyi bir hayli seven terazi burçları, zevkleri için aktiviteler yapmayı bir hayli severler. Zarafetin ve uyumun burcu olan terazi burcu, cinsel ilişki sırasında küçük oyunlar oynamaya da bayılırlar.

Ateş elementine sahip yay burçları her konuda olduğu gibi libido konusunda da farklı deneyimlere her zaman açıktır. Flörtler ve ani aşkların insanı olan yay burçlarının özgürlük tutkusu yatakta da baskındır. Libidosu yüksek burçlar sıralamasında bu tür özellikleri ile macerayı seven yay burçları da öne çıkmaktadır.

Libidosunun yüksek olması nedeniyle zaman zaman sorun da yaşayan boğa burçları, her zaman olmasa da zaman zaman çapkınlıklarıyla da öne çıkıyor. Değer vermeyi bilen ve aynı zamanda sadık bir burç olan boğa burcu, ilişkilerinde yüksek libidosu ile dikkat çekmektedir.

Cinsellik denince akla ilk gelen burçlar arasında akrep burcu ise dikkat çekiyor. Tutku ve aşkın burcu olan akrep burcu, yüksek enerjisi ve bitmek bilmeyen libidosu sayesinde hareketli bir aşk hayatına sahiptir. Uyum yakaladığı kişiler ile bolca tutkulu bir zaman geçirebilir. Burçların insanlar üzerindeki etkileri kesin olarak kanıtlanamasa da bazı burçların libido konusunda ortak özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.