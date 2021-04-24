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  4. Cinsiyet açıklama partisinde patlama! Çevredekiler deprem sandı

Cinsiyet açıklama partisinde patlama! Çevredekiler deprem sandı

24.04.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New Hampshire eyaletinde bir bebek için yapılan cinsiyet açıklama partisinde kullanılan patlayıcılar, çevrede sarsıntıya neden oldu. Patlayıcıları kullanan kişinin polise teslim olduğu belirtildi.

Cinsiyet açıklama partisinde patlama! Çevredekiler deprem sandı

Olay, ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Kingston kasabasında meydana geldi. Bebeklerinin cinsiyetini açıklamak üzere parti düzenleyen bir aile, 36 kilogram patlayıcı kullanınca çevrede yaşayanlar deprem olduğunu düşündü. Polisten yapılan açıklamada, patlayıcıları kullanan kişinin teslim olduğu, patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Yapılan incelemelerde, kullanılan patlayıcının ateşli silahlar için kullanılan ve kit halinde satılan ‘Tannerite’ adlı patlayıcı madde olduğu ortaya çıktı.

BENZER PARTİLER BÜYÜK ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLMUŞTU

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 2020’nin Eylül ayında düzenlenen cinsiyet açıklama partisinde kullanılan havai fişekler, yaklaşık 3 bin hektarlık ormanın yanmasına neden olmuştu. Yangınla haftalarca mücadele edilmiş ve ormanın ev sahipliği yaptığı birçok canlı da yangında yaşamını yitirmişti.

DHA

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deprem patlama

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