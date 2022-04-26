Coachella müzik festivalinin tarzını yansıtan editörlerin seçtiği kombin önerileri

Çoğu insan, Coachella'ya gitmeden festival havasını tarzıyla yakalayamayacağına inanır. Peki ya Fransız esintilerini sokak modasıyla buluştursak nasıl olur? Leopar deseni kullanmak için ille de abartılı kombinler oluşturmak mı gerekir? Kim demiş "Günlük stilde çiçekli korseler giyilmez." diye? Coachella'ya kadar gidemiyorsak moda ilhamını, genç ve enerjik festivalden alan parçalarla stilimizi festival havasına dönüştürebiliriz! Siz de farklı tarzlar denemeyi seviyorsanız editörlerin seçtiği birbirinden şık, Coachella imzası taşıyan kıyafet önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Coachella Festivali ruhunu satenle yaşayın

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Büstiyer modası, son yıllarda oldukça popüler. Gömleklerin içinde ya da tek başına kullanılarak birçok kombinin de kurtarıcısı. Seçtiğiniz büstiyerin kumaşına, rengine ve modeline göre hem şık hem spor kombinler oluşturmanız mümkün. Degaje Yaka Saten Büstiyer ile tarzınızı ön plana çıkarabilir, iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bel üstü model, büstiyer yaka kesimi detayıyla da oldukça cesur. Satenin teninizde bıraktığı yumuşacık his sayesinde kendinizi daha özel hissedebilir, aynadaki görünümünüze hayran kalabilirsiniz. İnce ip askılarıyla omuz kısımlarını açıkta bırakan model, oldukça iddialı bir sırt dekoltesine de sahip. Dilerseniz büstiyeri, klasik jeanle kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

2. Gelelim modanın değişmez adresine: kot pantolon

DeFacto Anna Ankle Yüksel Bel Skinny Fit Jean ile çok çaba harcamadan şık kombinlere imza atmanız mümkün! Vücudu saran tarzıyla daha formda görünmenizi sağlayacak model, gardıropların joker parçası olmaya da aday! Yüksek belli jean, boyunuzu daha uzun gösterir. Esnek kumaşı, hareket etme özgürlüğü tanıyarak konforunuzu artırır. Ayrıca tişört ve spor ayakkabıyla kombinleyerek casual tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Daha şık ve iddialı bir tarz oluşturmak istiyorsanız modeli, saten büstiyer ve topuklu ayakkabıyla da buluşturabilirsiniz. Skinny jean ile yapacağınız kombinler sayesinde katıldığınız davetlerde tarzınız çok konuşulacak!

3. "Aksesuarım olmadan asla" diyenleri buraya alalım

Axesoire Üzeri Taşlı Bej Kep ile spor kombinlerinizi güçlendirebilir, tarzınızı konuşturabilirsiniz. Yazlık stilinizi renklendirmek, festival ruhunu giydiklerinize taşımak ve aynı zamanda güneşten korunmak için taşlı bej şapka birebir! Pamuklu yapısı sayesinde sıcak havalara meydan okuyabileceğiniz şapka, her mevsim kullanmak için de ideal. Bej renkli kep, arka kısmında bulunan cırt detayıyla kolayca ayarlanabilir. Tabii ürünü, sadece aksesuar olarak kullanmak istiyorsanız kıyafetlerinizin illaki spor olmasına gerek yok. Farkınızı tam da bu noktada koymaya hazır olun! Saten büstiyer ve skinny jean ile yapacağınız kombini taşlı keple tamamlayabilir ve stil rüzgârlarını kendinizden yana estirebilirsiniz!

4. Leopar desen doğru kullanıldığında insanı vezir eder

Ayakkabı Ateşi Olav Leopar Desenli Topuklu Kadın Bot'un kombinleri ne kadar değiştirdiğine inanamayacaksınız! Bazı kadınlar, leopar desenli ayakkabı denemeden önce "Acaba fazla mı abartılı olurum?" ya da "Gündüz gündüz leopar desen giyilir mi?" diye düşünüyor ve nihayetinde tercihini, yine günlük ayakkabısından yana kullanıyor. Leopar desenli bot, tüm ön yargıları ve ikilemleri bir kenara attıracak kadar şık. Abartısız ve modern tasarımı sayesinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dilerseniz botu, jeanle deneyerek Coachella Festivali'ni yaşatan bir tarz yakalayabilirsiniz.

5. Bohem tarzdaki elbiseye kimse hayır diyemez

Los Banditos Bohem Kısa Askılı Elbise, bohem tarzda giyinmeyi seven ve kıyafetlerinde etnik çizgilere yer veren kadınlar için biçilmiş kaftan! Karışık deseninde birçok farklı renge yer veren elbise, ilk bakışta bile hayranlık uyandırıyor. V yakası ve kolsuz tasarımıyla tam bir yaz elbisesi. Bele oturan formu ise kusursuz bir görünüme ulaştırıyor. Çok renkli model, günlük kullanım için oldukça uygun. Dilerseniz askılı elbiseyi topuklu ayakkabı ve birkaç takıyla kombinleyerek gece davetlerine de katılabilirsiniz. Bohem tarzı vurgulayan modeli, büyük güneş gözlükleri ve taba renkli botlarla tamamlayarak havalı bir stile imza da atabilirsiniz.

6. Yaz kombinlerinin olmazsa olmazı: güneş gözlüğü

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Hawk Güneş Gözlüğü sayesinde stilinizi güçlendirebilir, görünümünüzü çok daha modern hâle getirebilirsiniz. Yaz giysilerinin olmazsa olmaz parçalarından güneş gözlüğü, güneşten korumanın yanı sıra kombinlerinize şık bir hava da katar. Dahası cool görünmenize yardımcı olur. Elbise, jean, basic tişört ve hatta şık abiyelerle bile güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Gözlüğün kahverengi camı ile vintage görünüme kavuşurken kenarlarındaki mor desenler sayesinde Coachella tarzını da yakalayabilirsiniz. Çok renkli bohem elbiseyle etkileyici bir uyum yakalayan güneş gözlüğü, festival tarzını yakalamak için giden yolda olmazsa olmaz bir parça!

7. Kovboy çizmeleriyle sokak modasına yön verin

Afilli Kadın Taba Kalın Kısa Topuklu Yazlık Kovboy Ayakkabı ile "Yaz mevsiminde bot giyilmez." tabusunu da yıkıyoruz! Taba renkli ürünün nefes alan kumaşı ve delikli yapısı, hem yaz hem ilkbahar mevsiminde kullanmak için ideal. Böylece her iki mevsimde de kombinlerinize farklı bir dokunuş yapabilirsiniz. Kot şort, mini etek ya da jeanlerle tercih edebileceğiniz kovboy çizmesi sayesinde kombinlerinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Kısa ve kalın topuğu ile zorluk çekmeden yürüyebilirsiniz. Bilekten bir tık daha yukarıda biten boyu, bacaklarınızı kısa göstermez; aksine daha uzun ve biçimli bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur.

8. Kombinlere enerjik bir dokunuş: kot şort

Koton Yüksel Bel Desenli Kot Şort ile tek parçayla şıklığı yakalayın! Yaz mevsimiyle gelen rahatlık ve özgürlük duygusunu kombinlerinize yansıtmak söz konusu kot şort olunca en iyi seçenek. Yüksel beli sayesinde ekstra konfor vadeden şort modeliyle basic kombinler oluşturabilir, çaba harcamadan mükemmel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kelebek desenli modelle sevimli kombinlere imza atmanız mümkün. Kot şortla birlikte giymek için gömlek, crop ya da basic tişörtler tercih edebilirsiniz. Gündüz gezilerinde, keyifli bir sahil yürüyüşünde ya da arkadaşlarınızla yiyeceğiniz samimi bir akşam yemeğinde kot şort giyebilir, rahatlığınızla ve cool duruşunuzla dikkat çekebilirsiniz.

9. Havalı görünmek için küçük bir stil tüyosu: oversize gömlekler

Happiness İstanbul Kadın Beyaz Oversize Uzun Basic Gömlek ile yapacağınız kombinlerle ortamın en havalı kadını olmaya hazır mısınız? Oversize gömlekler, asil duruşuyla giyildiği andan itibaren cool bir görünüm kazandırıyor. Dilerseniz üstten birkaç düğmesini iliklemeyerek hoş bir tarz oluşturabilir ya da içine renkli croplar giyerek stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Peki daha önce beyaz bir gömleği şık bir korseyle kombinlemeyi hiç düşündünüz mü? Çarpıcı bir görünüme kavuşmak ve bir bakanın bir daha bakmak isteyeceği türden stil yakalamak için bazen sınırların dışına çıkmak gerekir!

10. Fransız esintilerini kombinlere taşıyın

Sylwia Fransız Vintage Çiçek Baskı Askılı Korse ile şıklığın kapılarını sizin için sonuna kadar açtık ve kırmızı halının sonunda sizi bekliyoruz! Desenine âşık olacağınız muhteşem tasarım sayesinde birbirinden tarz ve etkileyici kombinler yakalayabilir, aynadaki yansımanıza hayran kalabilirsiniz. Çiçek desenlerinin zarif ip askılarıyla buluştuğu model, ön kısmındaki bağcık detayı ve vintage rüzgârları estiren tarzıyla muhteşem bir korse. Bel kıvrımınızı ortaya çıkaracak korseyi, oversize gömleklerinizin üzerine giyebilirsiniz. Dilerseniz kombininizi kot şortla da tamamlayabilirsiniz. Bu sayede hem trendi yakalayan hem klasiğe göz kırpan şahane bir görünüme kavuşabilirsiniz.