Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çocuklar da normalde olduğundan daha çok evde vakit geçirmek zorunda kaldılar. Bu da pek çocuğun evde sıkılmasına yol açıyor. Yeni oyun fikirleri bulmak zor olabilir ama endişelenmeyin. Sizin için evde çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmenize yardımcı olacak fikirleri derledik. Eğitici Oyunlar

Çocukların vakit geçirirken en çok keyif aldığı aktivite şüphesiz oyundur. Oyun oynarken hem eğlenmesini hem de öğrenmesini isteriz. Bu yüzden eğitici oyunlar önemlidir. Çocukların yaşlarına göre motor becerisi ve duyusal beceri gibi alanlarda oyunlar öğretilebilir. Bu oyunlar sayesinde hem ebeveyn çocuk arasındaki bağ kuvvetlenir hem de çocuk eğlenirken öğrenir. Resimdeki oyuncak eğitici kartlarla sayıların öğrenimini kolaylaştırır. Bu eğitici oyuna buradan ulaşabilirsiniz. Hobi Setleri

Evde oyun oluşturacak alanınız ya da vaktiniz yoksa çocuklara hobi setleri oluşturabilirsiniz. Hobi setleri için internette bulunan setlerden faydalanabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına ve zevkine uygun setler bulabilirsiniz.Bu hobi setlerinden biri de resimde gördüğünüz boyama setidir. Bu boyama seti kağıtta bulunan rakamlarla ve boyalar üzerindeki rakamların eşleşmesiyle bir resim ortaya çıkarır. Bu oyun sayesinde çocuğunuzun motor becerisi gelişirken sayıları da öğrenir.Bu boyama setine buradan ulaşabilirsiniz.

Puzzle

Her yaşa uygun olan bir aktivite olan puzzle çocuklar için de uygundur. Hafıza gücünü arttırırken motor becerilerine de katkıda bulunur. Çocuğunuzun gün içinde ki vaktini kaliteli ve eğlenceli olarak geçirir.Yandaki puzzle içinde 4 farklı tablo bulundurur. Dilersiniz parça sayısını arttırıp çocuğunuz için zorlaştırabilirsiniz. Bu puzzle 160 parça sayısına sahiptir. 36 ay-6 yaş arası için uygundur. Puzzle’a ulaşmak için buraya tıklamanız yeterlidir. Taş Boyama

Taş boyama çocuklar ve yetişkinler için uygun bir aktivitedir. Taş boyama sayesinde çocuklarınızın motor becerileri gelişir ve renkleri öğrenirler. Çocuğunuzla birlikte siz de boyama yapabilirsiniz. Resimdeki taş boyama seti içerisinde farklı boyutlarda taşlar, farklı renklerde 6 adet akrilik boya, fırça ve aktivite tahtası bulunur. Resimdeki sete buradan ulaşabilirsiniz. Kart Oyunları

Hafızaya dayalı oyunlar çocuğunuzun oynarken hem keyif alacağı hem de öğreneceği oyunlardan biri. Kart oyunları sayesinde beraber vakit geçirirken çocuğunuzun hafızası güçlenir. Resimdeki kart oyununda 78 kart bulunuyor. Bu kartlarda renkler, sebzeler, meyveler ve hayvanlarla ilgili kelimeler bulunuyor. Bu kelimelere uygun resimlerle eşleştirilerek oynanıyor.Resimdeki eşleştirme kartına buradan ulaşabilirsiniz.

Hikaye Vakti

Çocuğunuza uyumadan önce yada gün içinde hikaye okuyabilirsiniz. Hikaye okuma saatlerini günlük rutin haline getirebilirsiniz. Bu rutin sayesinde çocuğunuzun hayal gücü gelişir ve kitap okuma alışkanlığı kazanır. Okuduğunuz hikayeleri daha sonra beraber konuşarak değerlendirebilirsiniz. Resimdeki set 10 kitaptan oluşuyor. 2. Sınıf öğrencileri için uygun olan bu set konu olarak doğa sevgisi ve çevre bilinci üzerinde durur. Sete buradan ulaşabilirsiniz. Tekerlemeli Oyunlar

Çocukların tekerlemelerde başarılı olması dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlar. Diksiyon eğitimi için ekstra çaba gerektirmez. Söylemesi hoş dinlemesi hoş olan tekerlemeleri okumak içinde içerisinde 101 farklı tekerleme bulanan bu kitabı tercih edebilirsiniz. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz. Kelime Üretme Oyunu

Kutu içeriğinde oyun panosu, ıstaka, harf, harf taşı torbası bulunur. Oyuncular, harf torbasından çektikleri harf taşlarını en avantajlı şekilde kullanarak kelimeler üretirler ve puan kazanırlar. Oyunun sonunda en çok puanı alan yarışmacı oyunun kazananı olur. 5 yaş ve üzeri için uygun olan resimdeki oyuna buradan ulaşabilirsiniz.