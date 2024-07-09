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  4. Çocuk kitabında ‘ensest ilişki’ skandalı! O ifadelere tepki yağdı, MEB'den açıklama geldi

Çocuk kitabında ‘ensest ilişki’ skandalı! O ifadelere tepki yağdı, MEB'den açıklama geldi

09.07.2024 14:34
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Kültür Bakanlığı onayıyla yayınlandığı iddia edilen bir çocuk kitabı ortalığı karıştırdı. ‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli bir hikaye kitabında yer alan ‘ensest’ ifadeler infiale neden oldu. Sosyal medyada herkes ‘Bu kitabın basılmasına nasıl onay verildi?’ şeklinde tepkisini dile getirdi.

Çocuk kitabında ‘ensest ilişki’ skandalı! O ifadelere tepki yağdı, MEB'den açıklama geldi

‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler infiale yol açtı. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerde bir babanın kızıyla evlenebileceği gibi skandal sözler yer aldı. Kitabın sosyal medyada yer almasının ardından kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

Kültür Bakanlığı onaylı olduğu belirtilen kitap hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmezken herkes ‘bu kitabın basılmasına nasıl onay verildi?’ sorusuna öfkeyle yanıt aradı. Tepkilerin ardından ilk açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın açıklamasında ‘sorumluluk’ kabul etmemesi ise dikkat çekti.

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MEB’DEN AÇIKLAMA GELDİ: ‘BAKANLIĞIMIZ DENETİMİ ALTINDA DEĞİL!

Milli Eğitim Bakanlığı kitaptaki ifadelerin tepki çekmesinin ardından bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

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Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir; "hikâye kitabı" kategorisindedir. Hikâye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
ensest Milli Eğitim Bakanlığı
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