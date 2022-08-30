Çocuklarınızın okul zamanı yaklaştıkça ihtiyacınızın artacağı en iyi okul çantası modelleri

Okula ilk adımını atan miniklerden diğer eğitim düzeyindeki çocuklara kadar her öğrenci, okul çantasına önem verir. Tüm okul ihtiyaçlarının yükünü taşıyan çantalar, iskelet sistemi için de büyük önem taşır. Okul dönüşüne geri sayım yaptığınız şu günlerde yeni bir çanta arayışı içindeyseniz doğru yerdesiniz. Seçtiğimiz en iyi okul çantası modellerini inceleyerek beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Şık ve kaliteli: United Colors Benetton İlkokul Çantası

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İlkokul öğrencilerinin çok beğeneceğini düşündüğümüz, en iyi okul çantası markaları arasında yer alan United Colors Benetton ile başlıyoruz. Hem kız hem erkek çocuklarının rahatlıkla kullanabileceği United Colors Benetton İlkokul Çantası 70332, geniş iç hacmiyle çocuğunuzun okul ihtiyaçlarını rahatlıkla yerleştirebileceği tek ana bölmeden oluşur. Fermuarlı ön cebi ve yan cepleri, ekstra alan yaratarak kullanım kolaylığı sağlar. Gelişim çağındaki çocuklar için oldukça önemli olan sırt desteği sayesinde çocuğunuzun iskelet sistemi zarar görmez. Ayarlanabilir askıları ile çok kullanışlı bulacağınız kaliteli ürüne mutlaka göz atın.

2. Termoslu beslenme çantasıyla: Yaygan Coral High 23111 Flamingo Desenli 3'lü Çekçekli Okul Çantası Seti

Sevimli tasarımıyla çocuğunuzun ilgisini çekecek Yaygan Coral High 23111 Flamingo Desenli 3'lü Çekçekli Okul Çantası Seti, termos ve beslenme çantasıyla fark yaratır. Tekstil materyalden üretilen üründe sağlığa zararlı malzemeler yer almaz. Üç adet fermuarlı bölmesi sayesinde çocuğunuz eşyaları taşımak için alan sıkıntısı yaşamaz. Termoslu beslenme çantası, besinlerin ısı değerini korur ve beslenme saatlerini daha keyifli hâle getirir. Okul çantası, kalem kutusu ve beslenme çantasından oluşan ürün; çocuğunuzun tüm ihtiyaçlarına cevap verir. Kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olan set, su geçirmez okul çantası modelleri arasında yer alır.

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3. Postacı çanta modelinden hoşlanan öğrencilere: Fc Barcelona 52502 Okul Çantası

Renkli ve sportif modeliyle göz dolduran Fc Barcelona 52502 Okul Çantası, özellikle erkek çocuklarının beğenisini kazanacak bir tasarıma sahip. Postacı çanta modeli sayesinde çapraz kullanıma da uygun olan ürün, çocuğunuza taşıma kolaylığı sağlar. Canlı renkleri ile pozitif enerji veren çanta, lisanslı karakter pozları ile süslenerek hazırlanır. Ön kısmında cep olan ürünün arka ve orta bölümünde fermuarlı göz bulunur. Böylece çocuğunuzun tüm eşyalarını rahatlıkla taşımasını sağlar. Polyester malzemeden üretilen ürünün ölçüleri ise 39x12x31 cm. Tüm sağlık testlerinden geçtikten sonra kullanıma sunulan çantayı güvenle temin edebilirsiniz.

4. Kaliteli ve konforlu: US Polo Assn Plçan21842 Haki Unisex Sırt Çantası

Konforlu modeliyle çocuğunuzun gözdesi olacak US Polo Assn Plçan21842 Haki Unisex Sırt Çantası, iç ve dış bölmeleriyle rahat kullanım sunar. Okul çantası seçerken kişisel zevkler farklılık gösterse de her ebeveyn ortak bir noktada buluşur. Çocuklarının kas ve iskelet sağlığına önem veren ebeveynler, "En iyi okul çantası hangisi?" arayışına girebilirler. %100 polyester malzemeden üretilen ürün, kaliteli okul çantası önerileri arasında ilk sıralarda yer alır. Dört bölmeli dış cebi, laptop ayracı ve telefonluğu ile fonksiyonel kullanıma sahip olan çanta, 45x29x15 cm ölçülerinde üretilir.

5. Kız çocuklarının favorisi olacak: DeFacto Kız Çocuk Büyük Okul Sırt Çantası Lila

Rengi ve modeliyle kız öğrencilerin çok beğeneceği DeFacto Kız Çocuk Büyük Okul Sırt Çantası Lila, fonksiyonel bir tasarıma sahip. Ayarlanabilir omuz askısı sayesinde çocuğunuzun bedenine kolaylıkla uyum sağlar. Uzun yıllar sağlamlığını koruyan kaliteli malzemelerden üretilen çanta, dayanıklı bir yapı sergiler. Ana gözünün yanı sıra önde bulunan bir adet fermuarlı bölmesi sayesinde rahat kullanılır. Lila rengi ile iç açan okul çantası ucuz modeller arasında yer alır. Eğer siz de çocuğunuzun çok seveceği zarif ürünü beğendiyseniz geç kalmayın deriz.

6. Makinede yıkanabilir: Kepçe Desenli Gri 4 Bölmeli Yıkanabilir Erkek İlkokul Sırt Çantası

Çocuklarınıza okul çantası seçerken modelin konforlu ve sağlıklı olmasının yanı sıra kolay temizlenmesine de dikkat etmek gerekir. Yıkanabilir özelliği ile Kaff Kepçe Desenli Gri 4 Bölmeli Yıkanabilir Erkek İlkokul Sırt Çantası, size büyük kolaylık sağlar. "Sık sık kirlenen bir okul çantası nasıl yıkanır?" derseniz 30 derecede makinede yıkanarak ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. İç kısmında yırtılmalara karşı astar ve ped ile çevrili olan çanta, 40x26x16 cm ebadıyla çocuğunuzun tüm okul ihtiyaçlarını içine alır. Altı farklı renk ve desen seçeneği ile geniş bir yelpaze sunar.

7. Anaokuluna başlayacak minikleri unutmadık: United Colors Benetton Çekçekli Anaokulu Çantası

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Okul hayatına atılan ilk adımlar hem öğrencilere hem ebeveynlerine çok heyecan verir. Özenle yapılan alışverişlerde çanta seçimi ise ayrı bir önem taşır. Çekçekli modeliyle şık bir görünüme sahip olan United Colors Benetton Çekçekli Anaokulu Çantası 70733, en iyi okul çantası modelleri arasında yer alır. Çıkartılabilir çekçek mekanizması sayesinde sırt çantası olarak da kullanılabilir. Çocuğunuzun iskelet sistemine zarar gelmesini önleyen sırt desteği ve ayarlanabilir askılarıyla kullanım kolaylığı sağlar. Geniş ana gövdesi, fermuarlı ön cebi ve yan cepleri ile oldukça kullanışlı olan ürünü çocuğunuz çok sevecek!

8. Şık ve işlevsel: NEMO BAGS Okul Çantası Mor Büyük Boy Unisex

Hem okul çantası olarak hem gündelik kullanımda çocuğunuza eşlik edecek bir çanta arıyorsanız sıradaki ürünü tercih edebilirsiniz. Kullanışlı modeliyle kolaylık sağlayacak NEMO BAGS Okul Çantası Mor Büyük Boy Unisex çanta, birinci sınıf malzemelerden üretilir ve uzun yıllar yıpranmaz. Laptop bölmesi sayesinde 17 inçe kadar laptopu dilediğiniz yere taşıma imkânı tanır. Dört farklı seçeneği ile çocuğunuzun zevkine en uygun tercihi yapabilirsiniz. Su geçirmez özelliği sayesinde kötü hava koşullarına dayanıklı olarak üretilen ürün, dört mevsim rahatlıkla kullanılabilir. Üstelik model, anahtarlık hediyesiyle gelir.

9. Renkli ve kullanışlı tasarımıyla: Yaygan Kids 14367 Okul Çantası

Cıvıl cıvıl renkleriyle pozitif enerji dağıtan Yaygan Kids 14367 Okul Çantası'nı görenlerin çok beğeneceğini düşünüyoruz. Kullanışlı tasarımıyla çocuğunuzun favorisi olacak model, sağlık testlerinden geçtikten sonra kullanıcılarına ulaşır. Üç gözlü bölmeden oluşan ürünün yan kısımlarında iki adet fileli aksesuar ve matara cebi bulunur. Çocuğunuzun çantayı daha sağlam ve güvenli kullanabilmesi için çantanın ana gözü çift fermuardan üretilir. İnsan sağlığı ve iskelet sistemi düşünülerek üretilen üründe omuz askıları ile sırt kısmı, köpük ve yumuşak malzemelerle desteklenir. Böylece çanta, ortopedik bir yapıya sahip olur.

10. Şirin ve eğlenceli tasarımıyla: Ümit Çanta Cennec 129-Emoji Yüz İfadeleri Desenli Sarı Okul

Emoji yüz ifadeleriyle çocuğunuzun eğlenceli bulacağı Ümit Çanta Cennec 129-Emoji Yüz İfadeleri Desenli Sarı Okul, kullanışlı okul çantası çeşitleri arasında yer alır. Fermuarlı üç bölmesi ve geniş iç hacmi sayesinde çocuğunuza rahat kullanım alanı tanır. Her iki yanında bulunan matara cepleri ile su matarası gibi dilediği malzemeleri rahatlıkla yanına alabilir. Sağlığa zarar vermeyen materyallerle üretilen ürün, tüm sağlık testlerinden geçerek hazır hâle getirilir. Ayarlanabilir askıları ile çocuğunuzun bedenine uyum sağlayabilecek olan çantanın ölçüleri ise 31x41x16 cm.