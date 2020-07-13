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Çoğu kişi yanlış yapıyor! Evde aloe vera yetiştirirken bunları asla gözden kaçırmayın...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır evlerde yetiştirilmesiyle popülerlik kazanan bir bitki aloe vera. Cilt bakım ürünlerinin içerisinde özütü kullanılan bu bitkiyi evde yetiştirirken hazırlayacağınız cilt bakımı karışımlarında da kullanabilirsiniz. Peki, aloe vera bitkisi yetiştirirken dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekenler nelerdir? Bitkinin sağlığı için neler yapılmalı? Yazımızda öğrenebilirsiniz.

Çoğu kişi yanlış yapıyor! Evde aloe vera yetiştirirken bunları asla gözden kaçırmayın...

İçeriğindeki E vitamini ve antioksidanlar sebebiyle cilt için oldukça faydalı olan aloe vera bitkisini evimizdeki çoğu bitkiden ayıran özellikler de mevcut. Diğer çoğu bitki gündüz fotosentez, gece bizim gibi solunum yaparlar. Yani gündüz havaya oksijen verirken geceleri oksijen kullanıp karbondioksit üretirler. Ancak aloe vera geceleri de fotosentez yapmayı sürdürür. Bu sayede evinizde hem hava temizleyici hem de cilt bakımı için bir yardımcı olarak yetiştirebilirsiniz.

ALOE VERA YETİŞTİRMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Aloe vera etli yapraklı, yani sukulent bitkiler sınıfına giriyor. Ana vatanları kurak yerler olduğu için güneş ışınlarını uzun süreli almayı ve direkt olmasa da bol olmasını ister. Ayrıca yine kurak yerlerde yaşamanın bir getirisi olarak yaprakları su depolayabilecek şekilde değişmiştir. Bu nedenle fazla sulanma ihtiyacı yoktur. Sulama ihtiyacını anlayabilmek için toprağını kontrol edebilirsiniz. Bunun için parmağınızla toprağın birkaç santim altını kontrol edebilirsiniz. Toprağın üstü kuru olarak sizi yanıltabilir. Bunun için daha derinleri kontrol ederek sulama zamanının gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Açık havada ve bol güneş alan bir bölgede yetiştiriyorsanız toprağın durumuna göre gün aşırı sulamak gerekebileceği gibi mevsime ve diğer çevre şartlarına göre bu süre haftada bir bile olabilir.

Aloe vera için öncelikle delikli bir saksı kullanmanız gerekiyor. Yapı olarak suyu tutan ve depolayan bir bitki olduğu için saksının delik olmaması durumunda aşırı sulama sonucu fazla gelen su toprakta kalır ve bitkinin çürümesine neden olur. Delikli bir saksı temin edemiyorsanız saksının en dibine taş doldurup fazla suyun saksı altında birikerek kök çürümesine neden olmasını engelleyebilirsiniz.

Ayrıca yetiştirmek için seçilen toprağın da drenajının iyi olması gerekiyor. İstediğiniz toprağı çiçekçilere söyleyerek yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Kendiniz de torf ya da mevcut toprağınıza ponza taşı ilave ederek toprağı daha geçirgen hale getirebilirsiniz. Böylece kökler hem hava alacak hem de aşırı su tutulumundan dolayı çürümesi engellenecek.

Saksı değişimini yılda bir kez ve Nisan ayında yapabilirsiniz. Saksının yalnızca bir boy büyük olmasına özen göstermelisiniz. Bitkiniz büyüyüp geliştikçe hem boyu uzayacak hem de dibinden yavrular vermeye başlayacak. Bu yavruları köklerine zarar vermeden ayırıp büyüklüklerine uygun bir saksıya dikebilirsiniz.

Aleo verayı rüzgarlı ve hava akımı fazla olan bir yerde bulundurmamak gelişimi için faydalı olacaktır. Kışın bulunduğu yerin sıcaklığının 14-15°C'nin altına düşmemesine özen göstermelisiniz.

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