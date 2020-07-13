Çoğu kişi yanlış yapıyor! Evde aloe vera yetiştirirken bunları asla gözden kaçırmayın...

İçeriğindeki E vitamini ve antioksidanlar sebebiyle cilt için oldukça faydalı olan aloe vera bitkisini evimizdeki çoğu bitkiden ayıran özellikler de mevcut. Diğer çoğu bitki gündüz fotosentez, gece bizim gibi solunum yaparlar. Yani gündüz havaya oksijen verirken geceleri oksijen kullanıp karbondioksit üretirler. Ancak aloe vera geceleri de fotosentez yapmayı sürdürür. Bu sayede evinizde hem hava temizleyici hem de cilt bakımı için bir yardımcı olarak yetiştirebilirsiniz.

ALOE VERA YETİŞTİRMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Aloe vera etli yapraklı, yani sukulent bitkiler sınıfına giriyor. Ana vatanları kurak yerler olduğu için güneş ışınlarını uzun süreli almayı ve direkt olmasa da bol olmasını ister. Ayrıca yine kurak yerlerde yaşamanın bir getirisi olarak yaprakları su depolayabilecek şekilde değişmiştir. Bu nedenle fazla sulanma ihtiyacı yoktur. Sulama ihtiyacını anlayabilmek için toprağını kontrol edebilirsiniz. Bunun için parmağınızla toprağın birkaç santim altını kontrol edebilirsiniz. Toprağın üstü kuru olarak sizi yanıltabilir. Bunun için daha derinleri kontrol ederek sulama zamanının gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Açık havada ve bol güneş alan bir bölgede yetiştiriyorsanız toprağın durumuna göre gün aşırı sulamak gerekebileceği gibi mevsime ve diğer çevre şartlarına göre bu süre haftada bir bile olabilir.