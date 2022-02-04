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Çok feci olay! Ukrayna uyruklu şahıs, kullanılmış giysi kumbarasının kapağına sıkışarak hayatını kaybetti

04.02.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasında çok feci bir olay meydana geldi. Ukrayna uyruklu bir şahıs, kutudan eşya almak isterken kumbaranın kapağına sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çok feci olay! Ukrayna uyruklu şahıs, kullanılmış giysi kumbarasının kapağına sıkışarak hayatını kaybetti

Feci olay, 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi. Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı.

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KAPAKTA BİR KİŞİNİN OLDUĞUNU GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hırsızlık yaptığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekibi Tamazov’dan tepki alamayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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Öte yandan Tamazov’un hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. (İHA)

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Bursa Ukrayna
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