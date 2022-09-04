Çok güçlü antioksidan içeriyor! Kanseri önlüyor, sperm sayısını artırıyor

Çörek otu ekmek ve hamur işlerinin üzerinden sıklıkla gördüğümüz bir tohumdur. Yapılan yiyeceklere hem görünüş olarak hem de tat olarak katkıda bulunan çörek otunun faydaları toplum tarafından pek fazla bilinmiyor. Oysa ki çörek otu birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor ve günlük hayatta yaşanılan sağlık problemlerini azaltıyor. Çok eski yıllardan beri ilaç yapımında da kullanılan çörek otunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız salatanıza bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz veya yoğurt ile tüketebilirsiniz.

ÇÖREK OTU FAYDALARI

YÜKSEK TANSİYON

İki ay boyunca çörek otu tohumu ekstratının alınmasının, kan basıncının hafif yükseldiği kişilerde yüksek tansiyonu düşürdüğü gösterilmiştir. Ağızdan çörek otu yağı almak iltihaplı romatoid artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilmektedir.

ASTIM

Çörek otunun yağının anti-inflamatuar etkileri, astım semptomlarının iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltarak bronşit semptomlarını gidermektedir.

KANSERLE MÜCADELE

Çörek otunun içinde bolca, kanser gibi hastalıkların gelişimine yardımcı olan serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidan barındırıyor. Bu sayede çörek otu, hayatı tehdit eden bu hastalığı ortadan kaldırmada oldukça etkili.

MİDE RAHATSIZLIKLARI

Çörek otunu yemek veya yağını tüketmek mide ağrısı ve krampları hafifletebilir. Çörek otu yağı, gaz gidermeye, mide şişkinliğine ve ülser ağrılarını hafifletmeye de yardımcı olmaktadır.

SPERM FONKSİYONUNU İYİLEŞTİRME

Araştırmalar, çörek otu yağı almanın sperm sayısını ve kısırlık problemi olan erkeklerde spermlerin hızını arttırdığını göstermektedir.

KARACİĞER SAĞLIĞI

Karaciğer vücuttaki en önemli organlardan biridir. Neredeyse her toksin karaciğerden işlenir ve karaciğerdeki safra, yağları sindirmek ve zihninizi ve vücudunuzu mutlu ve sağlıklı tutmak için anahtardır. İlaç yan etkileri, alkol tüketimi ya da karaciğer hastalığı nedeniyle oluşmuş karaciğer fonksiyon bozukluğu ile mücadele edenler için, çörek otunun yağı iyileşme sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir.

DÜZENLİ KAN ŞEKERİ

Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Düzensiz kan şekeri seviyeleri kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir.

Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

ÇÖREK OTU ZARARLARI