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'Çok güvendiğim anket sonucu moralimi bozdu' diyerek açıkladı! İYİ Partili Aytun Çıray: Akşener beni hala görevden almadı

17.04.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin milletvekili aday listelerinde yer alan bazı isimlere tepkisini gösteren ve ayrıca partinin oy oranının baraj altına düştüğü açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, kendisine "Çok güvendiği bir firmadan" geldiğini belirttiği anket sonuçlarının moralini bozduğunu ifade etti. Çıray ayrıca Akşener'in kendisini hala görevden almamasına dikkat çekti.

'Çok güvendiğim anket sonucu moralimi bozdu' diyerek açıkladı! İYİ Partili Aytun Çıray: Akşener beni hala görevden almadı

İYİ Parti'nin milletvekili aday listelerinde yer alan bazı isimlere tepkisini gösteren ve ayrıca partinin oy oranının baraj altına düştüğü açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, kendisine "Çok güvendiği bir firmadan" geldiğini belirttiği anket sonuçlarının moralini bozduğunu ifade etti. Çıray ayrıca Akşener'in kendisini hala görevden almamasına dikkat çekti.

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"ÇOK GÜVENDİĞİM ANKET SONUCU MORALİMİ BOZDU"

tv100'de gazeteci Talat Atilla'nın "CHP'den ayrıldığınız için pişman mısınız?" sorusuna Çıray şöyle yanıt verdi:

"Hayır. Bir önceki konuşmamda söylediğim şey, geçmiş anketlerin ortalaması olan 15'ler bandını ifade etmekti. Ertesi sabah bana gerçekten çok güvendiğim bir anket firmasından söz konusu anket sonuçları gelince doğrusu bir partili olarak moralimin bozulduğunu ifade etmek istiyorum."

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"GENEL BAŞKANIM BENİ HALA GÖREVDEN ALMADI"

"Belki de biraz da partinin dinamiklerini tetiklemek istedim. Ben partinin üyesiyim. Genel başkanım hala görevden almadığı sürece başdanışmanıyım. Bu partinin kurucu genel sekreteriyim. Tabii ki partime oy vereceğim, cumhurbaşkanlığı seçiminde hepimiz sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz."

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seçim Aytun Çıray

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