Çok konuşulacak talep! Zelenskiy'nin Biden'dan kritik isteği ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çeşitli ülkelere yönelttiği Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlara dair çağrıları sürüyor. Son olarak Washington Post gazetesi Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen ve dikkat çeken görüşmenin detaylarını yazdı.

ZELENSKİY'NİN BIDEN'DAN "TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER" TALEBİ

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.

Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

DAHA ÖNCE ALMAMIŞLARDI

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı. (AA)

