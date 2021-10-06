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  4. "Cool"luktan kırılmak isteyenler için zamansız biker ceket modelleri

"Cool"luktan kırılmak isteyenler için zamansız biker ceket modelleri

05.10.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde, yazlık kıyafetler yerini ceketlere bırakıyor. Dolayısıyla sonbahar-kış ayları şıklığının en büyük göstergesi yine bu parçalar oluyor. Farklı model ve formda karşımıza çıkan ceketleri arasında öne çıkan modellerden biri de biker ceketler. Çabasız ve konforlu şıklığın formülü olan biker ceketler, her sezon olduğu gibi bu sonbaharda da iddiasını sürdürüyor. "Cool"luktan kırılmak ve gardırobunuza ömürlük bir parça katmak istiyorsanız, zamansız biker ceket mo

"Cool"luktan kırılmak isteyenler için zamansız biker ceket modelleri

İçindekiler

  • Rock'n Roll ruhunu asla kaybetmeyenlere...
  • Kurallar yıkılmak içindir!
  • Yazın neşesinden vazgeçemeyenlere...
  • Crop fit modeller, sonbahar stilini ele geçiriyor
  • Sonbahar onsuz olmaz
  • Biker ceketler, her mevsim sizinle
  • Coolluk ayrıntılarda gizli
  • Biker ceketlere degrade dokunuş
  • Sokak modasının ritmini onlar tutuyor
  • Biker yeleklere bir şans verin

Moda tarihinde bazı trendlerin bir sezon sonra unutulduğunu görürken bazılarının ise onlarca yıl ayakta kaldığına şahit olmuşuzdur. Biker ceketler de işte tam böyle parçalar. Biker ceketler, zamansız bir gardırop klasiği olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Motor kültürünün asi, güçlü ve umursamaz ruhundan ilham alan biker ceketler, sokak stilinin vazgeçilmezlerinden. Yalnızca tek tık uzağınızda olan bu moda efsanelerine, gardırobunuzda mutlaka yer açmalısınız.

  1. Rock'n Roll ruhunu asla kaybetmeyenlere...

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Her kıyafetin bir karakteri varsa deri biker ceketinki kesinlikle coolluk olurdu. Motorcuların isyankarlığıyla bütünleşen biker ceketler, 80'lerin rock kültürüyle yepyeni bir ruh kazandı. Böylece asi bir tavır sergilemeye başlayan ölümsüz parçalar, her daim cool karakterini korumaya devam ediyor.

Yıllardır her sonbahar kendini güncelleyerek dönen deri bikerlar, bu sezon bol detaylarıyla göze çarpıyor. Bol bol metal aksesuar içeren Emma biker ceket ise bunun en iyi örneklerinden biri.

Bol fermuar detayları ve tokalı kemeriyle sezonun trend elemanlarını bir araya getiren bu biker ceketi incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

  1. Kurallar yıkılmak içindir!

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Bu sonbahar coolluğun rengini değiştiriyoruz. Siyah renkle klasikleşen asi deri bikerlara, açık rengin asil sakinliğini getiriyoruz. Böylece alışılageldiğinden bambaşka bir tavır sergileyen açık renk deri bikerlar, şık kombinlerin yeni coolluk temsilcileri oluyor. "Deri ceketler sadece sokak stili içindir" kuralını yıktığımız açık renk bikerlar, hem ofis kombinlerinin hem de şık kıyafetlerin yıldız tamamlayıcısı olmaya aday.

Bildiğimiz deri biker formunu bej renkle buluşturan D'Arienzo, lüks modaya yepyeni bir boyut kazandırıyor. %100 deri olan bu model, İtalyan el işçiliğini de gözler önüne seriyor.

Deri biker kurallarını baştan yazan bej hakiki deri bikerın tüm detaylarını incelemek için tıklayın.

  1. Yazın neşesinden vazgeçemeyenlere...

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Yazlık kıyafetlerde sıkça kullandığımız çiçek desenini biker ceketlere taşımaya ne dersiniz? Yazın rengarenk ve neşeli havasından bir türlü vazgeçemeyenler için çiçekli bikerlar, gri ve kasvetli kış günlerinin adeta güneşi olacak. Çiçeklerle bezenerek tasarlanan bu parçalarla, sonbahar ruhundan kopmadan kombinlerinizi canlandırabilirsiniz.

Islander Fashion bu biker ceketiyle, yaz aşıklarına hitap ediyor. Beyaz zemin üzerine farklı renk ve türdeki çiçeklerin serpiştirildiği model, fermuarlı formuyla da pratik bir kullanım sunuyor.

Her sonbahar geldiğinde yaz özlemi çekenlerin çok seveceği çiçekli biker ceketi incelemek için tıklayın.

  1. Crop fit modeller, sonbahar stilini ele geçiriyor

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Yaz boyu, gömlek ve tişörtlerde hükümdarlığını sürdüren crop topların ilhamından biker ceketler de nasibini alıyor. Daha fit ve kısa bir formda olan yeni nesil bikerlar, estetik ve cool duruşuyla öne çıkıyor. Özellikle mom jeanslere çok yakışan kısa deri bikerlar, sonbahar stilinde yenilik isteyenlerin ilk tercihi olacak gibi.

İtalyan modasının vazgeçilmez markası olan D'Arienzo, bu trendde başı çekenlerden. Geniş yakaları ve fermuarlarıyla biker tarzını koruyan bu model, crop top ilhamlı formuyla ilgi çekiyor. Yeşil renkle birleşen kısa deri biker, adeta bir sanat eseri görünümünde. Birinci sınıf deriye sahip bu yenilikçi tasarımı buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Sonbahar onsuz olmaz

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Sonbaharın en trend parçası biker ceketleri, süet olmadan düşünemezdik. Yumuşacık dokusu ve göz alıcı şıklığı sayesinde bahar aylarının vazgeçilmez unsuru olan süet, biker ceket formuyla buluşunca ortaya zamansız bir estetik çıkıyor. Biker ceketlerin asiliğini dengeleyen süetle beraber bikerlar artık çok daha bohem, cool ve sportif.

Son dönemlerin dikkat çeken markalarından olan ONLY Carmakoma'nın bu modelinde, biker formu süetin doğal yüzeyine teslim oluyor. Fermuar ve omuz detaylarıyla şıklığı zirveye taşıyan süet biker ceketler, bu sezonun sokak modasının kilit parçası olmaya aday.

Soğuk mavi rengiyle öne çıkan bu biker ceketi incelemek için tıklayın.

  1. Biker ceketler, her mevsim sizinle

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Bahar aylarında ve mevsim geçişlerinde giymeyi tercih ettiğimiz biker ceketler, kış stilinin güçlü parçaları olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Kürkle buluşan biker ceketler, en soğuk havalarda bile sizleri sıcacık tutabilir. Hailey Bieber, Elsa Hosk gibi moda ikonlarında gördüğümüz kürklü bikerlar, gardırobunuzdaki ölümsüz parçalardan olacak.

Modanın belirleyici markası Stradivarius, kürklü biker ceketiyle coolluğun ve konforun anahtarını sunuyor. Bir tarafı mat deri, bir tarafı siyah suni kürk olan bu modelle, karlı ve soğuk kış aylarında bile bir stil ikonu gibi gözükebilirsiniz.

Çift yapısı sayesinde oldukça kullanışlı olan kürklü bikerı buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Coolluk ayrıntılarda gizli

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Hem biker ceketin coolluğundan vazgeçemiyor hem de iddialı stiline gem vuramıyor olabilirsiniz. Güçlü aksesuarları ve ince düşünülmüş detaylarıyla biker ceketlere yepyeni bir bakış getiren modellerle, trendleri takip ederken aynı zamanda kendiniz olabilirsiniz. "Modayı ben belirlerim" diyen özgür ruhlar, bol detaylı bikerları çok sevecek.

Zıt moda elemanlarını biker cekette birleştiren Neo, trend parçalarda özgünlüğün mümkün olduğunu kanıtlıyor. Biker ceketlerde alışık olduğumuz formda olan bu model, zımparalarla asiliğin dozunu yükseltirken renkli çiçek işlemeleriyle hepimizi şaşırtıyor.

Coolluğu ayrıntılarında gizleyen bu tasarımı daha yakından incelemek için tıklayın.

  1. Biker ceketlere degrade dokunuş

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Moda dünyasında olay yaratan biker ceketlerin farklı materyaller ve renklerle bir araya gelmesine sıklıkla şahit oluyoruz. Gece elbiselerinde görmeye alışkın olduğumuz degrade geçişlerin biker ceketlerle bir araya gelmesi ise oldukça büyük bir yenilik. Derinin sertliğini yumuşatan degrade geçişler, bikerlara benzersiz bir hava katıyor.

Gipsy bu modeliyle degrade trendini biker cekete kusursuzca uyguluyor. Kahverengi tonlarının yumuşak bir şekilde buluştuğu bu tasarımda, mat ve parlak deriler birlikte kullanılarak vintage bir şıklık yaratılıyor.

İç kısmına eklenen kapüşonla sportif bir stil sunan biker ceketi buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Sokak modasının ritmini onlar tutuyor

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Her gardırobun demirbaşı olan denim ceketler, biker trendine kayıtsız kalamıyor. Biker ceketlerin gösterişli ve baskın karakterinden ilham alan bu tasarımlar, sokak stiline adını altın harflerle yazdırabilecek kadar güçlü bir tarza sahip.

Farklı tasarımlarıyla öne çıkan Trendyolmilla, denim biker ceketiyle moda dünyasına zamansız bir parça sunuyor. Maskulen tavırlı yakaları ve geniş kemeriyle öne çıkan bu model, şıklığın adeta moda sözlüğündeki karşılığı gibi. Üstelik %100 pamuk dokumadan tasarlanmış denim biker ceket ile sokak stilinin yeni yıldızı siz olun.

Denim biker ceketi buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Biker yeleklere bir şans verin

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Biker heyecanı, yelekleri de sardı. Motorcularda görmeye alışkın olduğumuz deri yelekler, biker tarzıyla yan rollerden çıkıyor ve kombinlerin yeni başrolü oluyor. Bir kot ve beyaz bir tişört gibi minimal parçaların bile şıklığına şıklık katan bu tasarımlar sayesinde biker ruhu yaz akşamlarında bile peşinizi bırakmayacak.

Yelek trendlerini baştan yazan Mango, sade ama iddialı biker yeleğiyle, gönülleri fethediyor. Özellikle yazlık çiçekli elbiselere çok yakışacağını düşündüğümüz biker yelekleri, her türlü kombinle eşleştirmek çok kolay.

Bu parçayı daha detaylı incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

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