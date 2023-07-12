HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çöp sanıp atıyorduk: İdrarı söküp atıyor, vücudu tertemiz yapıyor! Bir tutamında mucizeler gizli

Çöp sanıp atıyorduk: İdrarı söküp atıyor, vücudu tertemiz yapıyor! Bir tutamında mucizeler gizli

12.07.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklardan korunmak ve sağlam bir bünyeye sahip olmamız için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Bazı besinlerin faydalarını bilmeden çöpe atabiliyoruz. Bunlardan biri de sıklıkla tükettiğimiz meyvelerden biri olan kirazda gizli. Birçoğumuz kirazın sapını çöpe atıyor. Ancak bir tutamında bile mucize etkiler barındırıyor.

Çöp sanıp atıyorduk: İdrarı söküp atıyor, vücudu tertemiz yapıyor! Bir tutamında mucizeler gizli

Kirazın kendisi gibi sapının da faydaları saymakla bitmiyor. Kiraz sapı çayının idrar söktürücü, kan temizleyici ve iltihap giderici özellikleri bulunmaktadır. Bunun yanında böbrek sağlığına da olumlu etkileri vardır. İşte kiraz sapı çayının mucize faydaları ve yapımı...

ÖDEM ATTIRICI, SİNDİRİMİ DÜZENLEYİCİ

Kiraz sapı, antioksidanlar, lifler ve mineraller gibi besin maddeleri açısından zengin bir bitkidir. Faydaları ise şu şekildedir;

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek sağlığına fayda sağlar.

Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihapları azaltmaya yardımcı olur.

En önemli ve bilinen özelliği doğal bir ödem attırıcı olmasıyla şişkinliğin giderilmesinde kullanılır.

Ödem attırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye yardımcıdır.

Adet ağrılarını azaltmakta ve adet söktürücü özelliği nedeniyle kullanılmaktadır.

ksç

Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur.

İyi bir antioksidan olarak bilinmektedir.

Bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir, güçlü bir bağışıklık için kullanılır.

Kanın temizlenmesinde kullanılması tavsiye edilir.

Damarlarda tıkanma oluşumunu önler.

Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Daha genç bir cilt için tüketilmesi gereken önemli bir besindir.

Selülit görünümünü düzeltir. Yenilerinin oluşmasını engeller.

Doğal bir sakinleştirici etkisi bulunur. Özellikle stresli zamanlarda kullanılması etkilidir.

Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

DİPNOT: Kiraz sapı çayının bazı yan etkileri de olabilir. Böbrek taşı olanlar, hamileler ve emzirenler kiraz sapı çayından uzak durmalıdır. Ayrıca, kiraz sapı çayını uzun süreli kullanmak potasyum eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle, kiraz sapı çayını doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız.

kiraz-sapi-cayi

KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ

Kiraz sapı çayı yapmak için, yaklaşık 2 yemek kaşığı kiraz sapını 3 su bardağı sıcak suya ekleyin ve 5-10 dakika demleyin. Daha sonra süzerek çayınızı hazır hale getirebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi! 1 kaşığı şifa dağıtıyorProf. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi! 1 kaşığı şifa dağıtıyor
Anahtar Kelimeler:
Kiraz Karaciğer‎ sağlıklı beslenme böbrek idrar söktürücü bitkiler kiraz sapı çayı sağlıklı kiraz sapı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.