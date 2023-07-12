Çöp sanıp atıyorduk: İdrarı söküp atıyor, vücudu tertemiz yapıyor! Bir tutamında mucizeler gizli

Kirazın kendisi gibi sapının da faydaları saymakla bitmiyor. Kiraz sapı çayının idrar söktürücü, kan temizleyici ve iltihap giderici özellikleri bulunmaktadır. Bunun yanında böbrek sağlığına da olumlu etkileri vardır. İşte kiraz sapı çayının mucize faydaları ve yapımı...

ÖDEM ATTIRICI, SİNDİRİMİ DÜZENLEYİCİ

Kiraz sapı, antioksidanlar, lifler ve mineraller gibi besin maddeleri açısından zengin bir bitkidir. Faydaları ise şu şekildedir;

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek sağlığına fayda sağlar.

Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihapları azaltmaya yardımcı olur.

En önemli ve bilinen özelliği doğal bir ödem attırıcı olmasıyla şişkinliğin giderilmesinde kullanılır.

Ödem attırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye yardımcıdır.

Adet ağrılarını azaltmakta ve adet söktürücü özelliği nedeniyle kullanılmaktadır.

Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur.

İyi bir antioksidan olarak bilinmektedir.

Bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir, güçlü bir bağışıklık için kullanılır.

Kanın temizlenmesinde kullanılması tavsiye edilir.

Damarlarda tıkanma oluşumunu önler.

Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Daha genç bir cilt için tüketilmesi gereken önemli bir besindir.

Selülit görünümünü düzeltir. Yenilerinin oluşmasını engeller.

Doğal bir sakinleştirici etkisi bulunur. Özellikle stresli zamanlarda kullanılması etkilidir.

Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

DİPNOT: Kiraz sapı çayının bazı yan etkileri de olabilir. Böbrek taşı olanlar, hamileler ve emzirenler kiraz sapı çayından uzak durmalıdır. Ayrıca, kiraz sapı çayını uzun süreli kullanmak potasyum eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle, kiraz sapı çayını doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız.

KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ

Kiraz sapı çayı yapmak için, yaklaşık 2 yemek kaşığı kiraz sapını 3 su bardağı sıcak suya ekleyin ve 5-10 dakika demleyin. Daha sonra süzerek çayınızı hazır hale getirebilirsiniz.



