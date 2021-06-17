Cortana'dan "Windows 11 gerçek mi?" sorusuna ironik yanıt!

Windows 11'in ISO dosyası sızdırıldığında beri pek çok paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte ise Windows 11'deki sesli asistan Cortana vardı.

WINDOWS 11'İ CORTANA'YA SORDU

Bir teknoloji yazarı olan Tom Warren, Windows 11 ISO dosyasını kurdu ve Windows 11'i kurcalamaya başladı. Warren, Twitter'a ise Cortana'ya "Windows 11 gerçek mi?" sorusunu yönelttiği bir video yükledi. Cortana'nın cevabı beklendiği gibi olmadı.

Cortana cevabında Windows 11'in olmayacağını söyledi. Windows 11'in sızdırılan sürümünde yer alan Cortana'nın yer aldığı işletim sistemini kabullenmemesi oldukça ironik oldu.

hey Cortana, is Windows 11 real? pic.twitter.com/GcbBdNL0NZ — Tom Warren (@tomwarren) June 16, 2021

Cortana, Windows 10 ile Windows'un bir hizmet haline geldiğini ve yeni bir bağımsız sürüm yerine Microsoft'un Windows 10 için güncellemeler yolladığını söyledi.

Windows 11'deki Cortana'nın cevabı kafaları karıştırdı. Ancak tüm bu kafa karışıklıklarının 24 Haziran'daki Windows etkinliğinde giderilmesi bekleniyor. Hatırlarsanız Microsoft, tam da Windows 11'in ISO dosyasının sızdırılması konuşulurken, "Bu sadece başlangıç" diyerek 24 Haziran'ı işaret etmişti.

