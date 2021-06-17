HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Cortana'dan "Windows 11 gerçek mi?" sorusuna ironik yanıt!

Cortana'dan "Windows 11 gerçek mi?" sorusuna ironik yanıt!

17.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows 11'in sızdırılan ISO dosyasının yankıları sürüyor. Bir teknoloji yazarı, Windows 11'deki sesli asistan Cortana'ya Windows 11'in gerçek olup olmadığını sordu. Yazarın aldığı cevap ise oldukça ironikti.

Cortana'dan "Windows 11 gerçek mi?" sorusuna ironik yanıt!

Windows 11'in ISO dosyası sızdırıldığında beri pek çok paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte ise Windows 11'deki sesli asistan Cortana vardı.

WINDOWS 11'İ CORTANA'YA SORDU

Bir teknoloji yazarı olan Tom Warren, Windows 11 ISO dosyasını kurdu ve Windows 11'i kurcalamaya başladı. Warren, Twitter'a ise Cortana'ya "Windows 11 gerçek mi?" sorusunu yönelttiği bir video yükledi. Cortana'nın cevabı beklendiği gibi olmadı.

Cortana cevabında Windows 11'in olmayacağını söyledi. Windows 11'in sızdırılan sürümünde yer alan Cortana'nın yer aldığı işletim sistemini kabullenmemesi oldukça ironik oldu.

Cortana, Windows 10 ile Windows'un bir hizmet haline geldiğini ve yeni bir bağımsız sürüm yerine Microsoft'un Windows 10 için güncellemeler yolladığını söyledi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Bill Gates sonrası bir ilki gerçekleştirdi!Microsoft CEO'su Satya Nadella, Bill Gates sonrası bir ilki gerçekleştirdi!

Windows 11'deki Cortana'nın cevabı kafaları karıştırdı. Ancak tüm bu kafa karışıklıklarının 24 Haziran'daki Windows etkinliğinde giderilmesi bekleniyor. Hatırlarsanız Microsoft, tam da Windows 11'in ISO dosyasının sızdırılması konuşulurken, "Bu sadece başlangıç" diyerek 24 Haziran'ı işaret etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Bill Gates sonrası bir ilk gerçekleşti!Bill Gates sonrası bir ilk gerçekleşti!
Anahtar Kelimeler:
Microsoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.