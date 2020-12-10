Covid-19 sürecinde psikolojik destek uyarısı: Tedavinizi aksatmayın

Salgın ile mücadele sürecinde psikolojik sıkıntıları olan hastaların mutlaka hastaneye gelmeleri ve gerekli tedavilerini yaptırmalarını isteyen Bulut, hem sağlık çalışanlarına hem de hastaneye başvuran hastalara psiko-sosyal destek sunduklarını belirtti.

'STRES VE DEPRESYON İNSAN BAĞIŞIKLIĞINI ZAYIFLATIYOR'

Salgın başladığından beri insanlarda "Acaba hastalığa yakalanır mıyım, tek başıma kalırsam ne olur? Karantinada döneminde bana yardım ulaşır mı? Ya da bu hastalığa yakalanırsam ölür müyüm? Çocuklarım annesiz ve babasız kalır mı?" gibi kaygıların oluştuğuna vurgu yapan Bulut, şöyle konuştu:

"Pandemi ile insanların psikolojik sorunlarında artış meydana geldi. Bu da insanlarda üzüntü, huzursuzluk, tükenmişlik hissi veriyor, uyku ve iştah problemlerinin yaşanmasına neden oluyor. Hastalar, Kovid-19'a yakalanırım korkusuyla hastaneye gelmeye korkuyor. Hastaneye gelmekten korktukları için tedavi alamıyor. Stres ve depresyon, insan bağışıklığını zayıflatıyor. Bu da Kovid-19 sürecinin kötü geçmesine yol açabilir."

Mahmut Bulut, hastalık belirtisi olanların hastaneye başvurması gerektiğini dile getirerek, "Şizofreni gibi hastalarda, hijyene uymama, sosyal mesafeye dikkat etmeme, öz bakımını yapamama gibi nedenlerden dolayı Kovid-19'a yakalanma oranlarının biraz daha fazla olabileceği tahmin edilmektedir." dedi.