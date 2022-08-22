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TikTok tüyosunu deneyin! Saçı hacimli göstermek için pahalı ürünlere gerek yok

22.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç tüm görünüşü etkiliyor. Bu nedenle saçların her zaman temiz ve bakımlı olması gerekiyor. Birçok kadın saçlarının basık görünmesinden şikayetçi. Saçların daha hacimli görünmesi için çeşitli bakım ürünleri ve yöntemler deneniyor. TikTok’ta paylaşım yapan bir kullanıcı tüm bu ürünlere gerek kalmadan saçınızı hacimlendirecek hileyi paylaştı.

TikTok tüyosunu deneyin! Saçı hacimli göstermek için pahalı ürünlere gerek yok

Daha hacimli saçlar daha bakımlı ve özenilmiş bir görünüm sağlıyor. Bazı kişiler hacimli saçlar konusunda doğuştan şanslı olsalar da birçok kadın saçlarının basık görüntüsünden şikayet ediyor. Saça hacim kazandırmak için pahalı bakım ürünleri kullanılıyor. Ancak bu ürünlerin birçoğu işe yaramıyor. Oysa ki saçı hacimli göstermenin yolu basit bir toka tüyosundan geçiyor.

@laurenloois Claw clip root volume hack #hairtok #hairtutorial ♬ Follow me or else - ☆ | lokisscept3r

TikTok hesabında paylaşım yapan Lauren Loois saçlarının daha hacimli görünmesi için yaptığı hileyi gösterdi. Islak saçını üstten tokayla tutturarak saçını kurutması saçın çok daha hacimli görünmesini sağladı. Bu basit saç hilesi 2,9 milyon kişiye ulaştı.

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