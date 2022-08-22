TikTok tüyosunu deneyin! Saçı hacimli göstermek için pahalı ürünlere gerek yok

Daha hacimli saçlar daha bakımlı ve özenilmiş bir görünüm sağlıyor. Bazı kişiler hacimli saçlar konusunda doğuştan şanslı olsalar da birçok kadın saçlarının basık görüntüsünden şikayet ediyor. Saça hacim kazandırmak için pahalı bakım ürünleri kullanılıyor. Ancak bu ürünlerin birçoğu işe yaramıyor. Oysa ki saçı hacimli göstermenin yolu basit bir toka tüyosundan geçiyor.

TikTok hesabında paylaşım yapan Lauren Loois saçlarının daha hacimli görünmesi için yaptığı hileyi gösterdi. Islak saçını üstten tokayla tutturarak saçını kurutması saçın çok daha hacimli görünmesini sağladı. Bu basit saç hilesi 2,9 milyon kişiye ulaştı.



