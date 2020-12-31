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CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu mu? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman? İşte 400 idare memuru öğrencisi alımı detayları

31.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu mu? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman? İşte 400 idare memuru öğrencisi alımı detayları

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan CTE 400 memur alımı başvurularıyla ilgili meraklı bekleyiş sona erdi. Adalet Bakanlığından yapılan duyuruya göre 400 idare memuru öğrencisi alımı ile ilgili olarak sözlü sınav ve mülakatlara katılacak adaylar belli oldu. Peki, CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı CTE 400 memur alımı sonuçları ile ilgili detaylar...

12 Kasım 2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanan 300’ü erkek ve 100’ü kadın olmak üzere toplamda 400 idare memuru öğrencisi alım ilanı için başvuruları e-devlet üzerinden 27 Kasım 2020 tarihinde başladı ve 11 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bir süredir adaylar CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyordu. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bir duyuru yayınlandı.

CTE 400 MEMUR ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Başvuruların İncelenmesi” başlıklı 31/A maddesi kapsamında e-devlet üzerinden başvurusunu tamamlamış olan 43.363 adayın başvuru incelenmesinin sonuçlandı. Sonuca göre; başvuru şartlarını taşıyan 14.735 erkek ve 17.129 kadın idare memuru öğrencisi adayının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlayacak şekilde sıralanması neticesinde 300 erkek kadro sayının 5 katı (1.500) ve 100 kadın kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazandı. Duyuruda isim listeleri de yer aldı.

1500 ERKEK İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ BAŞARI LİSTESİ

1500 KADIN İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ BAŞARI LİSTESİ

CTE 400 MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav ve mülakat Ankara Hakimevi (Harbiye, Tavuskuşu Sok. No: 15, 06460 Çankaya / Ankara) adresinde yapılacak. Sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanmış olan adayların CTE 400 memur alımı sınavı için sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarihler de duyuruda belirtildi. Adayların sınava ve mülakata girecekleri tarihler 1500 Erkek İdare Memuru Öğrencisi Mülakat Listesi ve 500 Kadın İdare Memuru Öğrencisi Mülakat Listesi içerisinde yer alıyor.

Adayların sözlü sınav ve mülakat için belirtilen yer, tarih ve saate resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ile öğrenim durumlarını gösteren ve e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri ile beraber hazır olmaları gerekiyor. Sözlü sınav; ilgilinin atanacağı kadronun gerektiği mesleki bilgi (40 puan), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (20 puan) ve Genel Kültür (40 puan) olmak üzere toplamda 100 puan üstünden değerlendirilecek. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir ya da birkaçından soru sorulacak.

Mülakat ise ilgilinin davranışı ve genel fiziki durumu (50 puan), bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği (50 puan) olmak üzere toplamda 100 puan üstünden değerlendirilecek. Öğrenci adayının sözlü sınav ile mülakatta başarılı olabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması durumunda, sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı listesi sözlü sınav ve mülakatın bitmesinin ardından Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden ilan edilecek.

1500 ERKEK İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ MÜLAKAT LİSTESİ

500 KADIN İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ MÜLAKAT LİSTESİ


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