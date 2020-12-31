CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu mu? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman? İşte 400 idare memuru öğrencisi alımı detayları

12 Kasım 2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanan 300’ü erkek ve 100’ü kadın olmak üzere toplamda 400 idare memuru öğrencisi alım ilanı için başvuruları e-devlet üzerinden 27 Kasım 2020 tarihinde başladı ve 11 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bir süredir adaylar CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyordu. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bir duyuru yayınlandı.

CTE 400 MEMUR ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Başvuruların İncelenmesi” başlıklı 31/A maddesi kapsamında e-devlet üzerinden başvurusunu tamamlamış olan 43.363 adayın başvuru incelenmesinin sonuçlandı. Sonuca göre; başvuru şartlarını taşıyan 14.735 erkek ve 17.129 kadın idare memuru öğrencisi adayının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlayacak şekilde sıralanması neticesinde 300 erkek kadro sayının 5 katı (1.500) ve 100 kadın kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazandı. Duyuruda isim listeleri de yer aldı.