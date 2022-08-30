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Cumhur İttifakı'ndan gelen teşekkürler gündem olmuştu! İmamoğlu: 'İlk kez son yıllarda görür oldum'

30.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde önce AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in, daha sonra ise MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmesinin ardından İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu bugünkü konuşmasında "Birileri için Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmek ayıp" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'ndan gelen teşekkürler gündem olmuştu! İmamoğlu: 'İlk kez son yıllarda görür oldum'

İmamoğlu'ndan 'teşekkür' tepkisi! İBB Başkanına Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanlarının teşekkür etmesi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. İstanbul'da Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önce konuşma gerçekleştiren MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz İmamoğlu'na teşekkür etmişti. Daha önce ise AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Istavroz Atık Su Tüneli'nde teşekkür etmişti.

AK Partili Türkmen teşekkür etmişti... Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Belediye Başkanı'ndanAK Partili Türkmen teşekkür etmişti... Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Belediye Başkanı'ndan

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bunu üzerine sosyal medyada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İmamoğlu'na edilen teşekkürleri eleştirenlere tepki göstermişti.

İMAMOĞLU: BİRİLERİ İÇİN AYIP

İmamoğlu, bugünkü konuşmasında söz konusu tartışmaya yer vererek şunları söyledi:

"Üsküdar Belediye Başkanımız da burada olsaydı ve o da her tarafa teşekkür edebilseydi... Gelemedi, katılamadı. Umarım bir akşam burada beraber yürürüz ve emeği geçenlere beraber ses verir, teşekkür ederiz. Teşekkür etmenin ayıp olduğunu ilk kez son yıllarda görür oldum. Nasıl ayıplanıyor? Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Örneğin, Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor."

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