Cumhur İttifakı'ndan gelen teşekkürler gündem olmuştu! İmamoğlu: 'İlk kez son yıllarda görür oldum'

İmamoğlu'ndan 'teşekkür' tepkisi! İBB Başkanına Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanlarının teşekkür etmesi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. İstanbul'da Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önce konuşma gerçekleştiren MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz İmamoğlu'na teşekkür etmişti. Daha önce ise AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Istavroz Atık Su Tüneli'nde teşekkür etmişti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bunu üzerine sosyal medyada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İmamoğlu'na edilen teşekkürleri eleştirenlere tepki göstermişti.

25 senedir İstanbul’u yöneten Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanları’na yaptıkları büyük hizmetlerinden dolayı muhalif ilçe belediye başkanları açıktan teşekkür ettilerse sorun yok bence. Demokrasiyi, teşekkürü ve takdiri tek taraflı uygulamak yanlış. https://t.co/Gv9cdUwRI3 — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) August 5, 2022

Nasıl hitap edecekti Belediye Başkanımız? Yapmayın lütfen.



Bakın demokrasilerde siyaset elbette rekabet temelinde yapılır ancak harcı da nezakettir.

Sn. Başkanımız Hilmi Türkmen’in karakterinin bir parçası olarak nezaket kendisiyle birlikte partimize de her zaman kazandırmıştır. https://t.co/ixwpIkemK5 — M P Tuba DURGUT (@pervintuba) August 5, 2022

İMAMOĞLU: BİRİLERİ İÇİN AYIP

İmamoğlu, bugünkü konuşmasında söz konusu tartışmaya yer vererek şunları söyledi:

"Üsküdar Belediye Başkanımız da burada olsaydı ve o da her tarafa teşekkür edebilseydi... Gelemedi, katılamadı. Umarım bir akşam burada beraber yürürüz ve emeği geçenlere beraber ses verir, teşekkür ederiz. Teşekkür etmenin ayıp olduğunu ilk kez son yıllarda görür oldum. Nasıl ayıplanıyor? Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Örneğin, Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor."

