HABER

Cumhurbakanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesi!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlara hitap ediyor. Yerel seçimden sonra sınır ötesi bir operasyonun yapılacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbakanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. O günden bugüne bu ittifak devam ediyor. Bu FETÖ denilen zalim bu ülkede ümmeti böldü. Bak, kaçtılar gittiler. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi, Gabar, Tendürek'te vurduk, vurmaya devam edeceğiz.

Ülkemize yönelik saldırılardaki artışın hedefi 2023 hedefimizdeki müreffeh Türkiye yolunu kapatmaktır. Siz benim milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya tamah etmiştir. Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var.

Bizim Kağıthane ile geçmişimiz diğerleri gibi yeni değil. Bay Kemal, Meral Hanım buraların adresini bilmez. Kağıthane'nin çöp, çukur, çamur olduğu zamanlar siyasetimizi buralarda yaptık. 1994'te neydi buraların hali. Öyle aldık buraları. Şimdi böyle bir Kağıthane yok. Bu işi çok daha ileri götürmemiz lazım.

Savunma sanayinde 17 yıl önce yüzde 20'sini karşılıyorduk, şimdi yüzde 68'ini karşılıyoruz. Artık insansız hava aracını kendimiz üretiyoruz. Daha güçlüyüz, daha da iyi olacağız. Onun için Zeytin Dalı operasyonunu başarılı yaptık. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. O eski Türkiye idi. Bu Türkiye başka.

Bu ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Yozgat'ta 'sıra dışı' seçimYozgat'ta 'sıra dışı' seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan Suriye ak parti Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Diğer Haberler
Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim: AK Parti ve MHP'den ayrı adaylar, AK Partili belediye başkanı bağımsız aday

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Nerede oy kullanacağım? 31 Mart 2019 yerel seçimi için YSK sandık sorgulama!

Nerede oy kullanacağım?

Adana'da belediye otobüsleri öğrencilere ücretsiz olacak

Adana'da belediye otobüsleri öğrencilere ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.