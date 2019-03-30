Cumhurbakanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. O günden bugüne bu ittifak devam ediyor. Bu FETÖ denilen zalim bu ülkede ümmeti böldü. Bak, kaçtılar gittiler. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi, Gabar, Tendürek'te vurduk, vurmaya devam edeceğiz.

Ülkemize yönelik saldırılardaki artışın hedefi 2023 hedefimizdeki müreffeh Türkiye yolunu kapatmaktır. Siz benim milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya tamah etmiştir. Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var.

Bizim Kağıthane ile geçmişimiz diğerleri gibi yeni değil. Bay Kemal, Meral Hanım buraların adresini bilmez. Kağıthane'nin çöp, çukur, çamur olduğu zamanlar siyasetimizi buralarda yaptık. 1994'te neydi buraların hali. Öyle aldık buraları. Şimdi böyle bir Kağıthane yok. Bu işi çok daha ileri götürmemiz lazım.

Savunma sanayinde 17 yıl önce yüzde 20'sini karşılıyorduk, şimdi yüzde 68'ini karşılıyoruz. Artık insansız hava aracını kendimiz üretiyoruz. Daha güçlüyüz, daha da iyi olacağız. Onun için Zeytin Dalı operasyonunu başarılı yaptık. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. O eski Türkiye idi. Bu Türkiye başka.

Bu ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler.

