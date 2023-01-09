Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan seçim açıklaması: Onu Cumhurbaşkanımız bilir

Türkiye yeni yıla girilmesiyle beraber seçim sürecine girdi. Siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Ancak seçimin ne zaman yapılacağı netlik kazanmadığı için herkes tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk'te seçim tarihi ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Mehmet Uçum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Seçimin tarihini Sayın Cumhurbaşkanımız bilir, Sayın Devlet Bahçeli bilir. Bunun cevabını ben bilemem.

Muhalefetin '6 Nisan'dan önce seçim yapılsın' demesini demokrasi açısından pozitif bulmuyorum. 6 Nisan'dan sonra 18 Haziran'dan önce seçim yapılabilir. Bu aralıkta 10 ayrı seçim tarihi belirlenebilir.

Cumhurbaşkanı karar verdikten sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanır. Sonrasında en erken 60 gün en geç 66 gün içinde seçime gidilir. Çünkü karardan sonraki 60. gün pazardan başka bir güne denk gelebilir. Devam eden günlerde ilk pazarda seçim yapılır.

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