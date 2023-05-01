Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken 'horon' göndermesi! İmamoğlu: "O akıl bu ülkede artık duvara tosladı"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zonguldak'ta düzenlenen 'Millet Buluşması' programına katıldı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Ben bu sahne işini çok sevmedim, sizle kucaklaşmayı isterdim, aramıza mesafe koymuşlar. Anlaşıldı, biz göreve geldiğimizde ilk işimiz Zonguldak'a çok güzel bir meydan inşa etmek.

"Çok kritik bir zaman dilimindeyiz. Bugün emekçinin, işçinin, alın terinin bayramı. Biz Millet İttifakı olarak bu sandıkta vatandaşın hakkını alacağı bir dönemi başlatacak, liyakatli heyetiz. Altı siyasi partinin memleketi en iyi seviyeye çıkaracağı konusunda kararlı bir ekibiz.

"Kendini ekonomi profesörü ilan eden insana ne yapıyoruz? Bay bay, güle güle, 'Hadi evine' diyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'HORON' GÖNDERMESİ

"Karadeniz beni ister istemez biraz coşturur. Bu dediğimi en iyi Karadenizliler, Zonguldaklılar bilir. Birisi diyor ki 'Ben horonu çok iyi bilirim.' Diyor ki 'Ben horonu tek başıma oynarım.' Yahu, horon tek başına oynanır mı? Ekiple oynanır. Bizim ekibimiz kuvvetli. 'Horonu tek başına oynarım' diyen akıl artık bu ülkede duvara tosladı. Memleketi ekonomik olarak, huzur olarak, güven olarak, adalet olarak neredeyse uçurumun kenarına getirdi. Bir de 'Ey benim insanım, ben horonu ekiple, milletimle oynarım' diyen var.

