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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtı hatırlattı! İmamoğlu 2029 ve 2034 çıkışıyla dikkat çekti

26.11.2023 16:13 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili iddialar sürerken İmamoğlu'nun kendisi dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 2019 yerel seçimleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğunu belirttiği soruyla kendi yanıtını hatırlatan İmamoğlu ayrıca "Bizim bütçemizden bereket fışkırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtı hatırlattı! İmamoğlu 2029 ve 2034 çıkışıyla dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da balıkçılarla bir araya geldi. Küçük ölçekli balıkçılara koruyucu donanım malzemelerinin dağıtıldığı törene İmamoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Balıkçı kooperatifleri başkanları, CHP meclis üyeleri ve çok sayıda balıkçı katıldı.

"NEREDEYSE ÜÇ HANELİ ENFLASYON RAKAMLARINA TIRMANMIŞSAK BU TAM BİR BASİRETSİZLİK"

Törende konuşma gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz artık zaten unutulan ne var ise hayatımıza değer katacak, değerli kılacak bunları unutmamak, unutturmamak, eksiklikleri gidermek, hataları düzeltmek daha iyisini yapmak için göreve geldik. O bakımdan bu görevimizi layıkıyla yapabiliyor ve bu şehrin her insanını, bu şehrin her konusunu, her gündemini iyileştirme gayretlerimiz karşılık buluyorsa ne mutlu bize. Gerçekten görevimizin çok özel anları var. Üreten İstanbul noktasında tarıma verdiğimiz, balıkçılığa verdiğimiz, bu gibi katkıların çok karşılık bulduğunu görüyorum. Ekonomik koşullar çok ağırlaştı. Belki teknesinin mazotunu bile alamıyor esnafımız. Hayat öyle enteresan bir boyuta evirildi ki cebimizdeki para küçüldükçe küçüldü. Gelirimiz, harcamalarımız karşısında ne yazık ki küçüldükçe küçüldü. Bu kötü ekonomi yönetiminin bizi taşıdığı boyuttur. Bundan bu kusurdan kimse sıyrılamaz. Bakın dünyada savaşın içinde olan ülkeler bile ekonomisini büyütebiliyorsa ya da enflasyon altında halkını ezdirmiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti olarak neredeyse üç haneli enflasyon rakamlarına tırmanmışsak bu tam bir basiretsizlik, tam bir beceriksizliktir. Bunların başka bir adı yok. Bu bağlamda insanlarını aldatan, teknikten, akıldan, bilimden uzaklaşan bir uygulama süreci ülkemizi kötülüklere, ekonomik sıkıntılara doğru sürükler" diye konuştu.

"BİZİM KAZANDIĞIMIZ ANLAYIŞTA KAYBEDEN YOK"

Kamu hizmeti kültür olarak değişmeli diyen İmamoğlu, "Kamuya seçilen birileri sanki oranın mülk sahibiymiş gibi. Yani kendi malını yönetiyormuş gibi. Hayır, milletin malını yönetiyoruz. O bakımdan biz ihtiyacı olan insanlarımıza, gruplara, destek gruplarına veya insanlarımızın belli kesimlerine bu tarz ihtiyaçlarını karşılayıcı hizmetleri sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bunun tek amacı var. Milletin malıyla, milletin sorununu çözme çabasıdır. Ve bunu yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Vallahi de billahi de bu kadar sıkıntılı döneme rağmen, ekonominin bu kadar problemli bir zaman diliminde olmasına rağmen, enflasyonun tavan yapmasına rağmen yaptığımız birçok hizmet engellenmesine rağmen ne oluyor? Bizim bütçemizden bereket fışkırıyor. Bizim hedefimiz 2024'te 5 yıl daha yetki almak. 2029'da da almak, 2034'te de almak. Bakın bu anlayış sosyal demokrat anlayış, halkını düşünen anlayış kazanmalı. Çünkü bizim kazandığımız anlayışta kaybeden yok. Bazı insanların kazandığı anlayışta ise onların dışında herkes kaybediyor. Bir avuç insan kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN PARASINI MİLLETE DAĞITIYORUZ"

Halk Süt, çiftçi yardımları ve balıkçı yardımları gibi sosyal yardımların devam edeceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "2019 seçim kampanyalarının meydanlarında en az 2-3 kez, 'Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun' diye sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bana sormuştu. Ben de ona cevap vermiştim. Aynı şeyi devam ettiriyoruz. Vallahi de billahi de. Milletin parasını millete dağıtıyoruz, bu kadar net. Çok şükür israftan, ranttan bu şehri kurtardık. Milletin parseline imar veren anlayıştan bu şehrin belediyesini kurtardık. İstanbul'un bereketini kaçırdılar, biz bereketini geri getirdik. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri birinin sofrasını yerde gördük mü ona ilk lafımız şu olmuştur, 'Bereketli olsun'. Bereketli olsun deriz değil mi? Bereketin bol olsun. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun. İnşallah sizlerin destekleriyle sandıklardaki oy bereketimiz de çok büyütsün" dedi.

(DHA)

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